- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، أولي رحلات شركة Condor للطيران الألمانية القادمة من مدينة فرانكفورت، وعلى متنها 220 راكبا.
وجرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وكما قدم فريق العلاقات العامة للركاب وطاقم الطائرة الورود والشيكولاتة.
كما جرى الاحتفال بقائد الطائرة حيث تصادف أن هذه الرحلة هي الأخيرة له قبل بلوغه سن التقاعد، بالإضافة إلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة والتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة المسافرين والعاملين.
واستقبل أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المسافرين بالورود كما وزعوا عليهم موادا دعائية عن مصر ومقوماتها السياحية والأثرية والهدايا التذكارية.
جدير بالذكر أن تلك الرحلة ستكون منتظمة أسبوعيا، مع زيادة عدد الرحلات إلى 3 أسبوعيا في منتصف مارس المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Condor الألمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.