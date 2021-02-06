مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Condor الألمانية

دوت الخليج – استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، أولي رحلات شركة Condor للطيران الألمانية القادمة من مدينة فرانكفورت، وعلى متنها 220 راكبا.

وجرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وكما قدم فريق العلاقات العامة للركاب وطاقم الطائرة الورود والشيكولاتة.

كما جرى الاحتفال بقائد الطائرة حيث تصادف أن هذه الرحلة هي الأخيرة له قبل بلوغه سن التقاعد، بالإضافة إلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة والتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة المسافرين والعاملين.

واستقبل أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المسافرين بالورود كما وزعوا عليهم موادا دعائية عن مصر ومقوماتها السياحية والأثرية والهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أن تلك الرحلة ستكون منتظمة أسبوعيا، مع زيادة عدد الرحلات إلى 3 أسبوعيا في منتصف مارس المقبل.