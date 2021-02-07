السياحة والآثار تعد فيلما ترويجيا للحضارة المصرية بطولة الفنان خالد النبوي

دوت الخليج – التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالفنان المصري العالمي، خالد النبوي، بمنطقة هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، حيث يصور الأخير فيلما ترويجيا بعدد من المواقع الأثرية تعده الوزارة عن الحضارة المصرية في إطار خطتها للترويج للمقاصد السياحية المصرية.

وبحسب بيان للسياحة والآثار، فقد الاختيار على الفنان خالد النبوي لتصوير هذا الفيلم الترويجي لكونه فنانا مصريا مهتما بالحضارة المصرية وتراثها، حيث دشن حملة في حب مصر للترويج للأماكن السياحية والأثرية بها أطلق عليها اسم “Come to Egypt” لدعوة السائحين من جميع دول العالم لزيارة مصر، كما أنه شارك في العديد من الأفلام العالمية.

وأشار البيان إلى أن الوزارة أعدت خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة أفلام ترويجية للسياحة الداخلية والعربية والدولية منها أغنية “مصر أرض الجمال”، والتي أطلقتها الوزارة بمناسبة العام الجديد 2021، لتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية الجميع لزيارة مصر.

بالإضافة الي الفيلم الدعائي “رحلة سائح في مصر”، والذي أطلقته الوزارة للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة بالإضافة الى إلقاء الضوء على الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات والمنشآت الفندقية والمواقع والمتاحف الأثرية.

ونشرت الوزارة عددا من الأفلام الترويجية القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها للترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة والثرية، كما اشترت مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المصرية وبالأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.