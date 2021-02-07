الرئيس السيسي: نحاول توفير مليون وحدة سنويا في ظروف صعبة وقدرة مالية محدودة

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فاروق يوسف – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء استهدف إعلام المواطنين بوجود مشكلة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية على قناة “إم بي سي مصر”، أن الدولة تعتبر أيضًا في هذه المشكلة؛ نتيجة لغيابها سنوات طويلة، وهو ما عزاه إلى “وجود فساد إداري وتنظيمي إبان هذه الفترة”.
وأكمل: هناك عمارات 14 دورا مقامة في شوارع عرضها بين 1.5 و2 متر، وهو ما يعد مشكلة كبيرة.
وأشار إلى أن حجم الطلب على العقار يصل سنويًا إلى مليون وحدة، والدولة تحاول توفير هذا الطلب في ظل قدرة مالية محدودة جدًا، وفي ظروف صعبة.
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