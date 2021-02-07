السيسي: جار تجهيز الوضع التنظيمي والهندسي لكل قرية بمشروع تطوير الريف المصري

فاروق يوسف – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه جارٍ تطوير الريف المصري، بإجمالي 4500 قرية، بتكلفة 500 مليار جنيه.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية على قناة “إم بي سي مصر”، قدرة الدولة على توفير الموارد المالية اللازمة لهذا المشروع خلال ثلاث سنوات.

ولفت إلى أنه جارٍ حاليًا تجهيز الوضع التنظيمي والهندسي لكل قرية على حدة، وأن صعوبات تطوير القرى ليست في التكلفة ولكن في حجم التطوير.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهدف إلى الحد من نمو العشوائيات من خلال تلبية الطلب على العقار.

وأكمل: “عشان أحِد من العشوائيات لقيت إني محتاج 3 أو 4 تريليونات جنيه، عشان كده دخلنا على مشروع تطوير الريف والقرى”.

واستطرد: “إحنا بنقلل نمو العشوائيات.. يا ترى بقى منتبهين للنمو السكاني”، في إشارة لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تصل إلى 2.5 مليون نسمة سنويًا، وهو ما يشكل عبئا على الدولة.