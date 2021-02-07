الرئيس السيسي يؤكد توافر الميزانية اللازمة لشراء لقاحات كورونا

فاروق يوسف – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تدرس الموضوعات كافة المتعلقة بأنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية على قناة “إم بي سي مصر”، إنه جرى تحديد الشرائح المستهدفة التي ستحصل على التطعيم أولا، وعلى رأسها: الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.

وتابع أن العدد المتبقي بعد الفئات ذات الأولوية يصل إلى 30 أو 35 مليون مواطن، وسيتم تطعيمها بالترتيب.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على توافر الأموال والميزانية لشراء اللقاحات، قائلًا: “ماشيين في الموضوع.. والحمد لله حجم التجاوب من الشرائح المستهدف 40 أو 45%؛ لأن فيه ناس بتقول مش عايزة”.