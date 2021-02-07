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سي إن بي سي – أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 825 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، يوم السبت، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 112 ألفا و92 حالة.
وأظهرت البيانات أيضا أن 11 مليونا و465 ألفا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19 ارتفاعا من عشرة ملايين و971 ألفا أمس الجمعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطعيم نحو 11.5 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا في بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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