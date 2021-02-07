تطعيم نحو 11.5 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا في بريطانيا

سي إن بي سي – أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 825 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، يوم السبت، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 112 ألفا و92 حالة.

وأظهرت البيانات أيضا أن 11 مليونا و465 ألفا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19 ارتفاعا من عشرة ملايين و971 ألفا أمس الجمعة.