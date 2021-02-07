البنك الأهلي يحتفظ بنسبة 24% في أمان جروب بعد زيادة رأس المال المرتقبة

أمنية إبراهيم _ قال أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار في البنك الأهلي المصري، في تصريح لجريدة دوت الخليج، إنه من المقرر تنفيذ نقل ملكية الحصة المشتراة من رأسمال أمان جروب والمقدرة بنحو 24% خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح السعيد، أن شركة راية القابضة المساهم الرئيسي في أمان جروب، تعمل حاليًا على استيفاء بعض الإجراءات لإتمام نقل ملكية الأسهم المباعة في صفقة استحواذ البنك الأهلي.

وعلى صعيد زيادة رأسمال شركة أمان جروب، قال الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، إنه تم الاتفاق على إجراء زيادة في رأسمال الشركة بقيمة 240 مليون جنيه، عند توقيع عقود صفقة الاستحواذ واتفاقية المساهمين قبل نحو شهر، وتقوم حاليًا الإدارة التنفيذية للشركة بإجراء الدراسات اللازمة ليتم عرضها على مجلس الإدارة والبت فيها بعد الانتهاء من إجراءات نقل ملكية الأسهم.

الزيادة تقتصر على مساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته

أضاف السعيد، أن الزيادة في رأس المال ستقتصر على مساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته، ليحافظ كل منهم على نسبة مساهمته في الشركة.

وأعلنت شركة راية القابضة، الإثنين الماضي، في بيان إفصاح لإدارة البورصة المصرية، عن اعتزامها زيادة رأسمال شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية بقيمة 240 مليون جنيه، ليرتفع إلى 615 مليون جنيه، بدلًا من 375 مليون جنيه حاليًا.

الزيادة تهدف لتمويل التوسعات والاستثمار في البنية التحتية

وبحسب راية القابضة، تأتي الزيادة في رأسمال أمان جروب طبقًا لعقدي بيع وشراء الأسهم واتفاقية المساهمين المبرمين مع البنك الأهلي المصري، وتهدف لتمويل التوسعات بأنشطتها المختلفة والاستثمار في البنية التحتية ومحفظة التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، ومن المقرر أن يتم عرض قرار زيادة رأسمال الشركة على مجلس إدارة شركتي راية القابضة وأمان جروب خلال جلستيهما المقبلتين، وفق ما أورده بيان الإفصاح.

وأعلن البنك الأهلي المصري، في 30 ديسمبر الماضي، توقيع عقدي شراء الأسهم واتفاق المساهمين للاستحواذ على نسبة 24% من أسهم شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية بقيمة إجمالية تصل إلى 480 مليون جنيه.

ويسعى البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي بالبلاد، إلى تعظيم دوره في دعم أنشطة الدفع الإلكتروني والخدمات المالية وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء وجذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع البنوك، بحسب ما ورد في بيان الإعلان عن صفقة الاستحواذ على 24% من أسهم شركة أمان جروب.