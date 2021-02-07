المؤسسات كلمة السر لانتعاشة مرتقبة في البورصة المصرية

رنا ممدوح _ تزداد جاذبية سوق المال المصرية منذ بداية عام 2021 وحتى الآن، بفضل عدة محفزات منها على سبيل المثال ارتفاع التوقعات الدولية بخصوص معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% بدلًا من 2%، بجانب وجود بعض المقومات المحفزة للاستثمار في البورصة، وهي تراجع أسعار الفائدة على مدار العامين الماضيين بنحو %8.

ولذلك جدد رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال استطلعت جريدة دوت الخليج آراءهم، تفاؤلهم بالمسار القادم للبورصة المصرية خلال فبراير الجاري، متوقعين أن يتجه المؤشر الرئيسي EGX30 لاختبار مستوى جديد في إطار مستهدفاته بالوصول إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا خلال عام 2020، وذلك رهناً بزيادة حصة المؤسسات والأجانب في التعاملات اليومية. في حين رجح المشاركون، أن يواصل مؤشر EGX70 صعوده محققًا مكاسب تاريخية، بدعم من سيطرة شريحة الأفراد على أكثر من 71% من التعاملات اليومية للبورصة المصرية.

وعلى الرغم من انتعاش حركة الاستحواذات منذ بداية العام، والتي انطلقت شرارتها بقطاع الأدوية، حيث أبدت ثلاث شركات، هي حكمة فارماسيز وأكديما مصرو راميدا، رغبتها في الاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي بشركة جلاكسو سميثكلاين، تزامنًا مع استحواذ مجموعة سي دي سي على حصة أقلية بمجموعة ألفا الطبية، إلا أنهم أجمعوا على أن التأثير الإيجابي لتلك الصفقات ينحصر على القطاع فقط، مرجعين ذلك إلى أن الأسهم المكونة لقطاع الرعاية الصحية لا تدخل ضمن مؤشر EGX30 .

وأوضحوا أن المؤشر الثلاثيني ينتظر انتعاشة قريبة بالأسهم القيادية، بدعم آمال كسر تخوف المؤسسات من الاستثمار في سوق الأسهم، خاصة أن أزمة كورونا ما زالت قائمة دون حل جذري حاسم.

الجدير بالذكر أن مؤشر البورصة الرئيسي ارتفع بنهاية تعاملات الخميس الماضي عند مستوى 11598 نقطة، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب، البالغ قيمتها 178.5 مليون جنيه، و10 ملايين جنيه على الترتيب.

توقع حسن شكري، العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، أن تواصل مؤشرات البورصة المصرية المسار الصاعد لها خلال شهر فبراير، للوصول إلى مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا بالعام الماضي.

شكري: الرعاية الطبية والاتصالات والخدمات المالية غير المصرفية أوراق رابحة بعد كورونا

ورجح شكري، أن تشهد سوق المال المصرية تعافيًا من تداعيات الجائحة على مدار عام 2021، بدعم من التقارير الإيجابية الدولية والتي رفعت معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد مقارنة بالدول المناظرة لمصر، متوقعاً أن يعزز ذلك من ثقة المستثمرين بالقنوات الاستثمارية المختلفة.

وقال: إن تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لعام 2021 الخميس الماضي، لم يغير من الاتجاه العام، وهي سياسة التيسير النقدي، معلقاً: “بعد اتجاه بعض البنوك الحكومية لخفض العائد من الشهادات، سيصبح مع الوقت غير مغرٍ للمستهلك، ويدفعه للبحث عن قنوات استثمارية أخرى بعائد قادر على تلبية احتياجاته”.

وألمح شكري إلى أن ترقب المزيد من التراجع في أسعار الفائدة من ضمن المحفزات التي نراهن عليها في أن يكون عام 2021 هو للبورصة المصرية.

ولفت العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، إلى أن هناك بعض التحديات وراء تباطؤ وتيرة صعود مؤشر EGX30، منها انحصار سهم البنك التجاري الدولي –صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني– داخل قالب عرضي بين 62-64 جنيهًا.

وأوضح شكري، أن مؤشر البورصة الرئيسي صعد خلال يناير الماضي إلى مستوى 11500 نقطة، ولكنه لم يصل إلى أعلى نقطة سجلها خلال عام 2020، ولذلك لم تصل سوق المال إلى التعافي الكامل من تداعيات الأزمة.

وبالنسبة لمؤشر EGX70، توقع شكري أن يواصل الصعود استكمالًا للمكاسب التي حققها بدعم من سيولة الأفراد المحليين والتي تستحوذ على أكثر من 71% من التعاملات اليومية للبورصة المصرية.

ورأى أن تراجع حصة المؤسسات من التداولات اليومية كان من ضمن الأسباب لتباطؤ صعود مؤشر البورصة الرئيسي، بجانب انخفاض نسبة الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم مقارنة بأدوات الدين الثابت، وهو ما سبب الحركة العرضية واسعة المدى للأسهم القيادية.

وألمح إلى أن البورصة في ظل تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا القائمة تعتمد على الاستثمارات المحلية للتمسك بمكاسبها.

وفيما يخص القطاعات المقيدة، رأى شكري أن قطاع الرعاية الصحية هو الحصان الأسود للبورصة خلال 2021، وخاصة في ظل ارتفاع موجة الاستحواذ والكيانات المهتمة بشراء بعض الشركات المقيدة بالسوق.

وقال، إن عروض الشراء المقدمة بالفترة الراهنة للاستحواذ في حال انتهائها بتسعير يقيم القيمة الفعلية للشركة سيعزز من الأسعار السوقية لباقي شركات القطاعات، كما يساعد على إعادة تدوير السيولة الناتجة عن البيع في البورصة المصرية، وذلك بحالة اتجه البعض للتخارج من السوق.كما توقع أن يصاحب كلًّا من قطاع العقارات والاتصالات والمدفوعات الإلكترونية النمو المتوقع بقطاع الرعاية الصحية.

ومن جانبه قال أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، إن عودة البورصة المصرية لاستهداف مكاسب جديدة عن السنة المقارنة مرهون بزيادة نسبة المؤسسات في التعاملات اليومية، وخاصة الأجنبية.

أبو حسين: اكتمال التعافي مرهون بزيادة حصص المؤسسات في التعاملات اليومية

وأوضح أبو حسين، أن اعتماد سيولة السوق بنسبة كبيرة على شريحة الأفراد ما زال يحرم باقي المؤشرات وخاصة EGX30 من الاستفادة بالمحفزات والحزم الاقتصادية المختلفة لدعم أداء سوق المال. وتوقع أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسي على المدى القصير بصورة عرضية مائلة للصعود، ترقباً لمسار سهم البنك التجاري الدولي والذي اختبر مستوى 64 جنيهًا خلال شهر يناير الماضي وعاد للانحصار داخل قالب عرضي ضيق.

وجدد العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، تفاؤلة بمسار البورصة المصرية خلال العام الجاري، بدعم من بداية تعميم اللقاحات لمحاصرة فيروس كورونا حول العالم، وانتعاش حركة الاستحواذات بالسوق المصرية.

ورأى أبو حسين، أن عروض الاستحواذات المتهافتة لشراء كيانات طبية داخل السوق المصرية تعزز من القيم السعرية لباقي شركات القطاع، وتنعش من الفرص الاستثمارية في البورصة المصرية.

ورجح أن يحقق قطاع الرعاية الصحية بالبورصة قفزة جديدة على المدى المتوسط، ولكنه لن ينعكس بشكل كبير على مؤشر البورصة الرئيسي، نظراً لتواجد أغلب الأسهم المكونة للقطاع داخل مؤشر EGX70 .

وألمح إلى أن جائحة كورونا كانت ضمن الأسباب الرئيسية التي رفعت من جاذبية قطاع الأدوية، بفضل الأرباح المتضاعفة التي حققتها الشركة خلال عام 2020، وخاصة تلك المنتجة لبعض الأدوية المكونة لبروتوكول علاج كورونا.

وأوضح أبو حسين، أن تلك الصفقات المزمعة قد تنعكس إيجابيًّا على البورصة المصرية ككل في حالة تخارج الكيانات المستهدف الاستحواذ عليها من سوق المال وإعادة تدوير السيولة الناتجة عن البيع في الاستثمار بباقي كيانات المقيدة.

وحول استراتيجية المستثمرين المتوقعة، رأى أن السوق المصرية ما زالت تستند إلى سيولة الأفراد في الحفاظ على أحجام التداولات المتحسنة، متوقعاً أن يستمر ذلك حتى يستعيد الأجانب كامل ثقتهم للعودة إلى اختراق سوق الأسهم بشكل يتوازن مع حصتهم في سوق أدوات الدين الثابت.

وفي سياق متصل توقع إيهاب السعيد العضو المنتدب لشركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، أن يشهد القطاع العقاري بالبورصة المصرية معدلات نمو جديدة خلال الفترة القادمة، بدعم من تراجع أسعار الفائدة في بعض البنوك، والتي وصلت إلى معدلات غير مغرية بالنسبة للمستثمر.

السعيد: استمرار الجائحة وراء تباطؤ وتيرة الصعود لمؤشر EGX30

وجدد السعيد رهانة على بعض قطاعات البورصة الأخرى، وهي الرعاية الصحية، واصفاً إياها بالحصان الأسود الرابح للمستثمرين، بجانب الخدمات المالية غير المصرفية وأيضاً قطاع التكنولوجيا.

ورجح السعيد، أن يستمر مؤشر البورصة الرئيسي خلال فبراير الجاري بالتحرك بصورة عرضية مائلة للصعود، بدفع تداعيات الموجه الثانية لفيروس كورونا والتي ما زالت تؤثر بشكل أو آخر على الاقتصاد ككل.

بينما رأى أن مؤشر EGX70 سيتجه لكسر مزيد من القمم التاريخية على المدى القصير، بفضل انجذاب أغلب السيولة في السوق إلى الأسهم المكونة للمؤشر.

وأوضح العضو المنتدب لشركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، أن الأسهم القيادية تترقب عودة المؤسسات والمستثمرين الأجانب إلى البورصة المصرية للاستفادة من المحفزات الاقتصادية المختلفة لحماية سوق المال من التداعيات السلبية للجائحة.

وأضاف: “على الرغم من عودة بعض الاستثمارات الأجنبية منذ بداية العام الجاري إلى صفوف الشراء إلا أن مبيعات المؤسسات المحلية التي تقابلها تخفف من تأثيرها الفعلي على السوق ككل”.

وألمح إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي يترقب انتعاشة الأسهم القيادية للتعافي من آثار جائحة كورونا بعام 2020، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي ينحصر بين مستويات 62-64 جنيهًا منذ بداية العام، ثم المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي اختبرت مستوى 16 جنيهًا خلال جلسات الأسبوع الماضي وعادت منه إلى مستوى 15.20-15.30 جنيهًا، وبهذه الوتيره يتحرك كل من سهمي مجموعة طلعت مصطفى القابضة وحديد عز اللذين عادا إلى مستوى 7 جنيهات و10 جنيهات على التوالي.

ولفت العضو المنتدب لشركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن الانتعاشة المرتقبة للأسهم القيادية مرهونة بتحسن الأوضاع العالمية والخاصة بجائحة كورونا، بجانب حركة البورصات العالمية ومدى استجابتها للتباطؤ الاقتصادي العالمي المتوقع مع استمرار الأزمة للعام الثاني على التوالي.