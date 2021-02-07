أرباح بنك البلاد السعودي ترتفع 8.4% خلال 2020 مسجلة 1.3 مليار ريال

دوت الخليج – ارتفعت الأرباح الصافية بعد الضرائب والزكاة لبنك البلاد، المدرج في السوق المالية السعودية “تداول”، 8.4% لتسجل1.3 مليار ريال بنهاية 2020، مقابل 1.2 مليارا للعام السابق.

وأظهرت المؤشرات المالية للبنك عن العام الماضي، زيادة ربحية سهم بنك البلاد إلى 1.81 ريال بنهاية 2020، مقابل 1.67 ريالا بنهاية العام السابق.

كما ارتفع صافي دخل العمولات والتمويل والاستثمارات بنسبة 16.6% لتصل 3.2 مليار ريال، مقابل 2.8 مليارا للعام السابق، فيما تراجع إجمالي الدخل الشامل 11.5% ليسجل 1.67 مليار ريال مقابل 1.8 مليارا بنهاية العام السابق.

وقال البنك، إن ارتفاع صافي الدخل جاء نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8٪، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية و مكاسب تحويل عملات أجنبية وقابلها انخفاض في صافي (خسائر) / مكاسب الاستثمارات وصافي دخل أتعاب وعمولات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح.

وأشار بنك البلاد، إلى ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8٪، كنتيجة للارتفاع في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة و مصاريف عمومية وإدارية أخرى و مصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والإطفاء.

وزادت موجودات بنك البلاد 11.3% لتصل إلى 95.7 مليار ريال بنهاية 2020، مقابل 86 مليارا بنهاية العام السابق، كما ارتفعت قيمة الاستثمارات 35.3% لتصل إلى 14.87 مليار ريال مقابل 10.98 مليارا بنهاية ديسمبر 2019.

كما بينت المؤشرات المالية المعلنة على موقع “تداول” 18.2% نموا بمحفظة القروض والسلف لدى بنك البلاد، لتصل إلى 70.1 مليار ريال، مقابل 59.29 مليارا بنهاية 2019.

وزاد عملاء بنك البلاد قيمة ودائعهم الإجمالية بنحو 6.6% لتصل 71.55 مليار ريال بنهاية 2020، مقابل 67.1 مليارا بنهاية العام السابق.