أرباح بدجت السعودية ترتفع بأكثر من 5% خلال 2020 بدعم مبيعات السيارات

دوت الخليج – ارتفعت الأرباح الصافية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية” المدرجة في السوق المالية السعودية “تداول”، بنسبة 5.17% لتسجل 187.85 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقابل 178.6 مليونا بنهاية العام السابق.

وأفادت الشركة، بأن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات السيارات، في النصف الثاني من العام، وبذلك تم تعويض الانخفاض في عائدات التأجير التي نتجت خلال فترة التأثر بجائحة كورونا.

واظهرت المؤشرات المالية للشركة، 6.3% تراجعا في إجمالي الإيرادات لتسجل 977.2 مليون ريال بنهاية 2020، مقابل 1.04 مليار ريال بنهاية العام السابق.

وزادت ربحية سهم بدجت السعودية إلى 2.64 ريالا للسهم، مقابل 2.51 ريال بنهاية 2019، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين في الشركة إلى 1.27 مليار ريال بنهاية 2020، مقابل 1.15 مليارا بنهاية العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020م، بقيمة إجمالية تبلغ 88.96 مليون ريال، سيتم توزيعها على 71.17 مليون سهم، لتبلغ حصة السهم الواحد منها 1.25 ريال، بما يمثل 12.5% من قيمته الاسمية.

وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول”، أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق)، والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقا.

وأضافت بدجت السعودية، أن تاريخ التوزيع سيعلن لاحقاً، وسيتم تحديد موعد الجمعية العامة بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

وأشارت الشركة إلى اعتماد مجلس الادارة توزيع 0.5 نصف ريال عن النصف الأول من عام 2020م وتم ايداع الأرباح في محافظ المساهمين في 20 أغسطس الماضي2020، ليكون إجمالي الأرباح الموصي بها عن نتائج العام 2020م نحو 124.54 مليون ريال.