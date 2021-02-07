مجلس الضمان الصحي في السعودية يجدد تأهيل 3 شركات تأمين لمدة عام

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دوت الخليج – أعلنت 3 شركات تأمين مدرجة في سوق المالي العودية “تداول” اليوم الأحد، حصولها على موافقة مجلس الضمان الصحي التعاوني، على تجديد تأهيل الشركات لدى المجلس لمدة عام.
وأوضحت الشركات الثلاثة، في بيانات منفصلة لـ”تداول”، أنها حصلت على تجديد التأهيل لدى مجلس الضمان الصحي، لمدة عام.
وضمت قائمة الشركات الثلاث كلا من شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، التي تسلمت إشعاراً من المجلس بالموافقة على إعادة تأهيل الشركة لديه لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 15 فبراير ، كما حصلت أمانة للتأمين التعاوني، على الموافقة للتجديد السنوي للتأهيل، والذي ينتهي بتاريخ 22 فبراير الحالي، وشركة الإنماء طوكيو مارين التي تسلمت إشعارا تجديد تأهيلها لدى المجلس لمدة سنة واحدة تنتهي في 4 فبراير 2022.
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