إيديتا تضيف خط إنتاج جديد بقطاع الويفر بتكلفة استثمارية 106 ملايين جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن إضافة خط إنتاج جديد بقطاع الويفر وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 106 مليون جنيه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قدرة تشغيل الخط يبلغ معدلها 6.400 ألف طن في العام مما سيمكن إيديتا من مضاعفة حجم إنتاج الويفر مقارنة بحجم الإنتاج في بداية 2020، وبالتالي تعزيز تواجدها بسوق الويفر.

وذكرت أن ذلك الخط يعد أحدث إضافات إيديتا بمصنع E08 في مدينة السادس من أكتوبر وسيتم تشغيله في إنتاج أحدث منتجات الشركة من الويفر المغطي، فرسكا بلوك.

الجدير بالذكر، أن إيديتا حققت أرباحاً بلغت 214.53 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 285.23 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات إيديتا خلال الفترة إلى 2.79 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.93 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة إلى 253.69 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 252.13 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.