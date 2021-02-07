7 عوامل تتحول بشركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية للربحية بنهاية 2020

دوت الخليج – تحولت شركة أعيان للإجارة والاستثمار المدرجة في البورصة الكويتية، للربحية بنهاية عام 2020، مسجلة 20.69 مليون دينار ( تعادل 68.48 مليون دولار)، مقابل خسائر بلغت 14.62 مليون دينار (تعادل 48.39 مليون دولار) العام السابق.

وفسرت الشركة في بيان موقع بورصة الكويت اليوم الأحد، تحسن النتائج بسبعة 7 عوامل أساسية تمثلت في عكس تكلفة التمويل، وتخفيض في إيرادات عقارات، وتخفيض في إيرادات عقود تأخير تشغيلي، وإيرادات تخفيض من تسوية دائني تمويل إسلامي، فضلا عن تخفيض في حصة الشركات الزميلة، وخسارة من العمليات الموقوفة، وتخفيض صافي خسائر انخفاض القيمة وخسائر الائتمان المتوقعة ومُخصصات.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 69.8% بنهاية 2020 لتسجل 4.81 مليون دينار، مقابل 15.91 مليون دينارا في عام 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماع يوم الخميس الماضي، بعدم توزيع أرباح عن عام 2020، ورفع توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بسبب زيادته عن حاجة الشركة، وذلك بمبلغ يُعادل 10 ملايين دينار (12%) تُوزع نقداً على المساهمين بعد العرض على الجمعية العمومية غير العادية، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من قبل هيئة أسواق المال الكويتية والجهات الرقابية ذات العلاقة.