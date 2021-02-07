عاجل.. التحفظ على سيف ثابت الرئيس التنفيذي لشركة جهينة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، بأنه قد تم استدعاء سيف الدين ثابت الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في ظل المتغيرات والتحقيقات الجارية من المهندس صفوان أحمد ثابت والذي قام بتقديم استقالته من مجلس الإدارة نظرا لحبسه احتياطي على ذمة تحقيقات تخص أمور شخصيه لا دخل للشركة بها.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، بأنه سيف الدين ثابت قد تم التحفظ عليه ولم يرد إلى جهينه أيه معلومات عن أسباب التحفظ.

وأكد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة ملتزمة بكافة أحكام القوانين وقواعد الإفصاح والشفافية المحددة من هيئة الرقابة المالية.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية قرر في 20 يناير الماضي، قبول استقالة صفوان ثابت من عضوية مجلس الإدارة وتعيين أحمد الوكيل عضو بمجلس الإدارة.

وفي 2 ديسمبر الماضي قرر مجلس إدارة جهينة تكليف سيف صفوان ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة بأعمال رئيس المجلس بعد التحفظ على صفوان ثابت رئيس مجلس الإدارة على ذمة تحقيقات.

وفي 8 ديسمبر قرر مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية بالإجماع، على تعيين محمد بن عبد الله بن محمد الدغيم بمنصب رئيس مجلس الإدارة.

والجدير بالذكر، أن جهينة أكدت في إفصاح صادر عنها أن هذا التحفظ على صفوان ثابت ، ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي، وأن الشركة ليس لديها معلومات أخرى في هذا الشأن حتى الآن.

وأكددت جهينة أنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها.