أوراسكوم للاستثمار تطلب إيقاف التعامل على أسهمها اعتبارا من 11 فبراير الجاري

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تنفيذاً لحكم المادة 35 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، عن تقدمها بطلب إلى البورصة لإيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتبار من جلسة تداول يوم الخميس 11 فبراير الجاري.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن طلب الإيقاف ذلك لحين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بقيد تخفيض رأسمال أوراسكوم للاستثمار القابضة ( الشركة القاسمة) وقيد أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة ( الشركة المنقسمة) بجداول البورصة، وإعادة التداول على أسهم الشركة القاسمة وبدء التداول على أسهم الشركة المنقسمة.

وأشارت أوراسكوم للاستثمار علماً إلى أنه سوف سيتم إيقاف التعامل في ذات التاريخ على شهادت الإيداع الدولية التي تتداول ببورصة لندن، وذلك لحين السماح بالتداول على أسهم الشركة القاسمة والمنقسمة بالبورصة المصرية.

ووفقاً للبيان فسيتم الاعتداد بقاسمة أسماء مالكي أسهم الشركة بعد إيقاف التعامل بنهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري – وهو تاريخ تجديد المساهمين مالكي أسهم الشركتين الناتجتين عن التقسيم-.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار قد قرر في 27 يوليو الماضي، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل أوراسكوم للاستثمار – الشركة القاسمة- ويخفض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها، وتتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة.

وسوف تظل أوراسكوم للاستثمار محتفظة بترخيصها وغرضها الذي يشمل ” الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها”، وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – مالم يتم تغييره لاحقاً- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.