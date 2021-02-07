الحديد والصلب المصرية تقلص خسائرها إلى 437.1 مليون جنيه خلال 6 أشهر

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رنا ممدوح _ قلصت شركة الحديد والصلب المصرية، خسائرها بنسبة 9% لتصل إلى 437.050 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 478.184 مليون جنيه بالفترة المناظرة من 2019.
وتراجعت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 555.280 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 583.255 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وارتفع مجمل الخسارة خلال نفس الفترة إلى 579.101 مليون جنيه، مقابل 461.329 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.
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