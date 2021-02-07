البورصة تتجاهل مبيعات المؤسسات وتصعد 0.13% في مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم عل ارتفاع جماعي بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13%، ليتداول عند مستوى 11613 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.35%، ليتداول عند مستوى 63 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الاوزان بنسبة 1% و0.85% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 175.184 مليون جنيه على 156 شركة من خلال 6.295 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأهسم 91 شركة مقابل تراجع 14 في حين لم تتغير أسعار 51.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 4.294 مليون جنيه، منها 3.401 مليون جنيه للأفراد، و893.299 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 3.661 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 3.931 مليون جنيه، مقابل 270.002 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.956 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 14.773 مليون جنيه، مقابل 6.817 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم جهينة للصناعات الغذائية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 12.18%، تلاه سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 4.93%، ثم سهم بنك قناة السويس – شركة مساهمة مصرية بنسبة 2.06%.

في حين تصدر سهم المصرية للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 12.36%، تلاه سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 11.65%، ثم سهم الاهرام للطباعة والتغليف بنسبة 10%.