إمكان مصر وريدكون ميديكال باركس تلغيان مشروعا طبيا بقيمة 2 مليار جنيه

بكر بهجت _ ألغت شركتا إمكان مصر وريدكون ميديكال باركس العقد المبرم بينهما لإقامة مشروع «البروج ميديكال ديستركت» الذي كان من المقرر إقامته باستثمارات قدرها 2 مليار جنيه داخل مشروع البروج الذي تطوره شركة «إمكان مصر» في مدينة الشروق.

وبحسب ما علمته جريدة دوت الخليج من مصادر على صلة بالاتفاق، فإن شركة «إمكان مصر» المملوكة لكل من أبو ظبي كابيتال جروب والعين القابضة بروبرتيز الإماراتيتين، هي التي كانت ستتولى تمويل أعمال الإنشاءات في المشروع، على أن تكون مسؤولية ريدكون ميديكال باركس إدارة المشروع بالكامل، والإشراف على عملية الإنشاءات.

وقالت المصادر إن شركة إمكان مصر واجهت مشكلات في تسويق المشروع الذي يقام بالقرب من المركز الطبي العالمي على طريق الإسماعيلية الصحراوي، وهو ما لم يمكنها من توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروع، وفي ظل التزام الشركة بأعمال إنشائية في مشروع «البروج» الذي بدأت أعمال التسليم به في العام الماضي.

ولفتت المصادر إلى أنه كان من المخطط أن يتم تمويل المشروع عبر الآليات الثلاث المتعارف عليها، والتي تشمل التمويل الذاتي إلى جانب عائدات بيع العيادات والمراكز المتخصصة ضمن المشروع، مع إمكانية الاقتراض البنكي أو تخصيم الشيكات، وأرجأت شركة إمكان مصر ضخ أي سيولة في المشروع لحين التعرف على وضع المبيعات، ومع مواجهتها صعوبة التسويق تم إلغاء التعاقد عليه.

البربري: موقف الأرض واستغلالها استثماريًّا لم يتحدد بعد

وقال علاء البربري مدير الشؤون المالية والتجارية بشركة إمكان مصر، إنه تم إلغاء التعاقد فعليًّا بين الشركتين وإلغاء المشروع بالكامل، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موقف الأرض والخطة الاستثمارية الخاصة بها.

وأضاف لجريدة «دوت الخليج» أن أعمال الإنشاءات في مشروع البروج تسير بصورة جيدة، وتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع، ويجري حاليًا تسليم مجموعة أخرى من الوحدات.

الشركة سلمت أولى مراحل المشروع السكني وتُجهز دفعة جديدة من الوحدات

وكانت المرحلة الأولى من المشروع الطبي الذي كان مقررًا إقامته بالتعاون بين الشركتين، من المفترض أن ينتهي تنفيذها العام الماضي وفق ما أعلنته الشركتان عند التعاقد على المشروع نهاية عام 2017.

وتتضمن تلك المرحلة تنفيذ مبنى طبي بمساحة 11 ألف متر مربع، مخصص لاستقبال مجمع عيادات مستقلة صغيرة ومتوسطة، وهو جزء من مجمع طبي أكبر على مساحة 33 ألف متر مربع، ويتضمن 3 مبانٍ أخرى، منها مستشفى متكامل، ومبنيان آخران يضمان مركزًا طبيًّا متخصصًا ومجمع عيادات وعيادات مستقلة.

تأسست شركة ريدكون ميديكال باركس كإحدى شركات مجموعة ريدكون للتطوير العقاري، خلال عام 2017؛ لإضافة نشاط إقامة المنشآت الطبية في مصر للمجموعة، وبدأت نشاطها بالتعاقد مع شركة كابيتال جروب بروبرتيز والتي تحولت فيما بعد إلى «إمكان مصر».

ويقام مشروع البروج على مساحة 1212 فدانًا ما يعادل أكثر من 5 ملايين متر مربع، في المنطقة ما بين طريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي، وهو عبارة عن مشروع عمراني متكامل، يضم نحو 28 ألف وحدة سكنية إلى جانب أنشطة متنوعة تجارية وإدارية وترفيهية وغيرها، ويطور على 4 مراحل خلال 10 سنوات، ويبلغ إجمالي مبيعات الشق السكني بنهاية المشروع نحو 60 مليار جنيه.

وتعمل 7 شركات مقاولات في المشروع، وحتى نهاية العام 2019 ضخت الشركة نحو 1.5 مليار جنيه في 14 مبنى إداريًّا جرى تنفيذها، وخلال العام 2018 وقعت شركة كابيتال جروب بروبرتيز اتفاقًا مع الشركة العربية للمقاولات ACC، بلغت قيمته مليار جنيه، تولت من خلاله الأخيرة إنشاء مجموعة من الفيلات ضمن المرحلة الأولى من المشروع، ولم يتم الإعلان عما تم تنفيذه خلال العام الماضي.

وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع نحو 3 مليارات جنيه، من إجمالي استثمارات المشروع التي من المتوقع أن تصل إلى 70 مليار جنيه بعد اكتماله، ويعمل في المشروع كل من «حسن علام» و«درة جروب» بالإضافة إلى العربية للإنشاءات.