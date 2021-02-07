إندورس تطلق مبادرة تأجير تمويلي لقطاع الرعاية الصحية

رنا ممدوح _ أطلقت شركة إندورس مبادرة- تأسيس أو تحديث العيادة- والتي تستهدف تقديم حلول تمويلية للأطباء في جميع التخصصات والصيادلة وممارسي الرعاية الصحية.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها، أن المبادرة هدفها إنشاء أو تحديث العيادات والصيدليات والمختبرات الطبية، بما يساعد الأطباء والصيادلة والممارسين بالقطاع في تحقيق طموحاتهم وازدهار أعمالهم التجارية.

من جانبها قالت ميرفت عريان، الرئيس التنفيذي لشركة إندورس:” جزء من أسلوب عملنا هو دراسة السوق باستمرار ومحاولة سد فجوات التمويل في كل قطاعات السوق كلما دعت الحاجة، ويعتبر قطاع الرعاية الصحية من أكثر القطاعات أهمية في مصر والعالم”.

وأضافت عريان :” تسعى المبادرة إلى تقديم حلولا تمويلية غير مسبوقة في هذا المجال لمساعدة الأطباء في تخطي عقبات التمويل اللازمة لامتلاك وحدات الرعاية الصحية الخاصة بهم وتجهيزها بالمعدات الطبية التي تمثل في الغالب العبء الأكبر من التكاليف”.

ووفقا للبيان، فتأتي المبادرة أيضا في إطار اهتمام الدولة بقطاع الرعاية الصحية والتي بصدد إطلاق برنامج التأمين الصحي الشامل لجميع فئات المصريين.

وتابعت:” المبادرة تتيح تقديم خدمة التأجير التمويلي بقيمة تصل الى 2 مليون جنيه مصري، مع خطط تقسيط مرنة تصل إلى 60 شهرًا، تم تصميمها بأبسط الإجراءات لتناسب حجم الأعمال والقدرات المالية للممارسين الطبيين، كما توفر المبادرة عنصر اختيار الموردين المناسبين حسب قدرات المستفيد للحصول على الأصول المطلوبة بما يعزز إحساس الشراكة. علاوة على ذلك، توفر المبادرة أيضًا خيار امتلاك هذه المعدات عند انتهاء مدة التقسيط”.

وأكدت عريان أن “إندورس” لا تقوم فقط بتأجير الأشياء، بل تصمم برامج التمويل اللازمة لمعالجة نقاط الضعف في قطاعات السوق.

ولفتت إلى أن قطاع الرعاية الصحية هو مجرد بداية، ومبادرة “تأسيس أو تحديث العيادة” هي واحدة من العديد من المبادرات التي تقدمها إندورس ضمن إطار برنامج تمويل الرعاية الصحية، وسوف نتعامل مع القطاعات المختلفة بطريقة مماثلة، وفقًا لجدول زمني محدد.