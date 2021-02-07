أسعار عائد شهادات الإيداع الثلاثية في عشر بنوك

دوت الخليج _ تعد شهادات الإيداع أجل 3 سنوات، المنتج الادخاري الأكثر انتشارًا وإقبالًا بين جمهور المدخرين بالبنوك، كما يشهد العائد عليها منافسة قوية بين وحدات القطاع المصرفي، والذي يبلغ أعلى عائد فيه حاليًا 11% دورية صرف شهرية وتقدمه عدة بنوك من بينها: الأهلي المصري ومصر وبلوم.

وتستحوذ شهادات الادخار أجل 3 سنوات على الجزء الأكبر من تركيبة ودائع البنوك، وتكمن أهميتها للمودعين وخاصة القطاع العائلي -الذي يعتمد على عوائد مدخراته في مقابلة المصروفات والنفقات المعيشية- أنها الأعلى عائدًا بين مختلف الأوعية الادخارية المقدمة بالبنوك.

وتطرح البنوك الشهادات الثلاثية في أشكال متنوعة بعائد ثابت أو متغير مع دوريات صرف متنوعة ومختلفة، كما تقدم الشهادات ذات العائد التراكمي والذي يصرف في نهاية تاريخ الاستحقاق.

وكان عائد شهادات الادخار قد اتخذ اتجاهًا صعوديًّا لدى شريحة واسعة من البنوك خلال عام 2020، بعد طرح بنكي الأهلي ومصر الشهادة ذات العائد 15%، وبعد إلغائها وإقرار البنك المركزي المصري خفضين متتاليين في مستويات الفائدة بإجمالي 100 نقطة أساس ليصل العائد على الإيداع إلى 8.25%، اتخذ العائد اتجاهًا نزوليًّا، إلا أن عددًا واسعًا من البنوك ما زال يقدم عوائد تتراوح بين 10 إلى 11%.