كونتكت تطلق تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية لتوفير مزيد من الخدمات المالية للعملاء

أطلقت شركة كونتكت تطبيقها الإلكتروني (مزايا كونتكت/Contact Rewards) على الهاتف المحمول باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك وحرصاً منها على توفير خدمات تلبي متطلبات واحتياجات جميع شرائح المجتمع.

وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة، إن حافظة خدماتها تشمل ثمان منتجات مبتكرة تهدف لتلبية متطلبات واحتياجات عملائها من الشركات والأفراد، وهي تمويل السيارات، وتمويل الشاحنات، والوساطة التأمينية، والمنتجات الاستهلاكية، والتشطيب المنزلي والتمويل العقاري، بالإضافة إلى التمويل التجاري من خلال التأجير التمويلي والتخصيم.

وأضافت الشركة، أن تطبيق “مزايا كونتكت” يعد منصة متكاملة للتسوق تمكن عملاءها من الحصول على مجموعة واسعة من المزايا، بالإضافة إلى أنه يمكن للعملاء إدارة تعاملاتهم النقدية والحصول على تقارير المعاملات بشكل فوري ومباشر، وذلك عن طريق أجهزة هواتفهم المحمولة.

وفي هذا السياق، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت، إن رسالة الشركة تتمثل بصورة رئيسية على استخدام التكنولوجيا والابتكار لفتح المزيد من القنوات أمام العملاء لإجراء معاملاتهم بصورة أكثر فاعلية وكفاءة.

وأضاف أنها قامت بتصميم هذا التطبيق بهدف تحقيق ذلك مع المزايا التي تجسد مستوى جديداً من السهولة والراحة عند استخدام منتجات كونتكت، بدءاً من تيسير تجربة الشراء وحتى منح المستهلكين الراحة الكاملة للسداد.

وأشار زعتر إلى أنه أصبح من السهل استخدام قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة للحصول على الخدمات المختلفة وكذلك سداد الأقساط، وذلك عبر تطبيق الهاتف المحمول (مزايا كونتكت/Contact Rewards) والذي سوف يتيح للمستخدمين إمكانية الدفع الإلكتروني.

ومن جانبها، قالت ياسمينا فهمي، مدير عام التسويق والتحول الرقمي بكونتكت، إن إطلاق التطبيق يأتي استكمالاً لخطة الشركة نحو التحول الرقمي، بعد ما حققه موقع كونتكت للعملاء من وسائل مبتكرة لتقديم الخدمات المالية بشكل أفضل وأيسر.

وأكدت أن كونتكت تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من خلال تزويدهم بسبل متنوعة تمكنهم من الوصول للتمويل المتكامل في مكان واحد.