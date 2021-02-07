خالد سعد: 7 شركات منضمة إلى مبادرة إحلال السيارات.. ومضاعفة العدد بنهاية العام

فاروق يوسف _ قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الشركات التي انضمت لمبادرة الإحلال وصل عددها إلى 7 شركات، ومن المتوقع مضاعفة هذا العدد بنهاية العام الجاري.

وحدد سعد 3 عوائد من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، يتمتع بها كل من الدولة والمصنع والمستهلك.

وأوضح، في تصريحات لحابي، أن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز يعد من أهم أنواع الوقود البديل التي ستوفر على الدولة مئات الملايين من تكلفة دعم البنزين، وأكثرها كفاءة لما له من دور هائل في الناحية البيئية، حيث تقليل الانبعاثات الكربونية التي أصبحت تهدد البيئة بشكل واضح، وتتسارع الحكومات حاليًا على السيطرة عليها، وإيجاد حلول لها.

وتابع، أن اكتشافات آبار الغاز التي ظهرت مؤخرًا وفرت للدولة 9 ملايين متر مكعب من الغاز فائضًا يوميًّا، وبالتالي اتجهت لحسن استغلاله في قطاع السيارات، وهو ما يساهم في توفير 60% من تكلفة تموين سيارات البنزين على المواطن نفسه.

وأضاف، أن هناك عوائد تشغيلية تعود على المصانع والموردين المحليين بعد فترة عصيبة عانوا منها من كساد وركود حاد في الأسواق نتيجة أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن هذه العوامل ستساهم في نجاح المشروع.

400 ألف متقدم لدى الحكومة يرغب في عملية الإحلال

ولفت إلى أن الحكومة بصدد الإعلان عن التفعيل قريبًا، وتحديدًا بعد الانتهاء من مواقع التخريد في محافظات المرحلة الأولى. على الجانب الآخر انتهت من محاور أخرى منها على سبيل المثال إطلاق الموقع الإلكتروني للمبادرة، وكان هناك إقبال شديد حتى أصبح هناك أكثر من 400 ألف متقدم للمشروع.

إطلاق المبادرة بعد الانتهاء من تحديد مواقع التخريد

ونوه إلى أنه بعد الإعلان عن إطلاق المبادرة، وتسليم السيارات إلى موقع الخردة، يتوجه العميل إلى الشركة لتحديد المنتج ونوع السيارة الذي يريده، ثم يذهب إلى البنك لإنهاء تفاصيل التمويل، مع العلم أن قيمة تخريد السيارة القديمة وحافز الحكومة سيتم استخدامهما كمقدم لشراء السيارة الجديدة، وعند استلامه يتم سداد الباقي في صورة أقساط تسدد على 10 سنوات بفائدة 3%، وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لتقديم تمويل ميسر في كل البنوك العاملة في السوق.

وتتضمن مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي) إتاحة 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات لتعمل بالوقود المزدوج، ومدة القرض 7 – 10 سنوات على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.