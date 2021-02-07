مستشفيات سبيد ومستثمرون يستحوذان على كامل أسهم مستشفي الصفوة الجديدة مقابل 185 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة مستشفيات سبيد في جلسته المنعقدة أمس، الاستحواذ على نسبة 50% + سهم من أسهم مستشفي الصفوة الجديدة التخصصي الكائنة بمدينة 6 أكتوبر -وهي مستشفي عامة تشغل جميع التخصصات وتتكون من 67 سرير-.

ووافق المجلس وفقاً لبيان شركة سبيد ميديكال المرسل للبورصة اليوم، على القيمة الإجمالية للمستشفي عند 185 مليون جنيه شاملة استغلال الأسهم التجاري للدكتور سراج زكريا، مع تعهد الأخير بعدم إنشاء مستشفيات أخرى مستقبلا حاملة لأسمه.

وأشارت أن مستشفيات سبيد تحصل على 50% وسهم والحصة الأخرى مجموعة من المستثمرين التي تدير حصصهم شركة فاروس لتكوين المحافظ وإدارة الأصول.

وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على عقد الإئتمان المقدم من شركة هيرميس للتأجير التمويلي لتمويل حصة مستشفيات سبيد في الصفقة بقيمة 92 مليون جنيه.

وفوض المجلس حازم الفار رئيس مجلس إدارة مسشتفيات سبيد في التوقيع على عقد الشراء مع الدكتور سراج زكريا.

وأعلنت شركة سبيد ميديكال في هذا السياق، عن موافقة مجلس إدارتها في جلسته المنعقدة أمس على قرارات مستشفيات سبيد التابعة.

كما وافق المجلس على ترشيح شركة سوليوشن للإستشارات المالية لدراسة القيمة العامة لشركة مستشفي الصفوة الجديدة التخصصي.

وأكد المجلس على عدم تحمل سبيد ميديكال أيه أعباء مالية تخص الاستحواذ والعمل على وضع خطة طويل الأجل لفصل واضح لنشاط المعامل والعيادات والتي لا تعتمد على رأسمال كثيف عن نشاط المستشفيات والاستعداد لفصل نشاطها في كيان منفصل لإعطار فرصة للمستثمرين بالإختيار الواضح بين نشاط المعامل من جهة ونشاط المستشفيات من جهة أخرى.

الجدير بالذكر أن سبيد ميديكال تمتلك نسبة 80.25% من أسهم مستشفيات سبيد التابعة.