مصرف قطر الإسلامي يعلن موعد مناقشة توزيعات أرباح 2020

دوت الخليج – أعلن مصرف قطر الإسلامي، المدرج في البورصة القطرية، اليوم الأحد، أن الجمعية العمومية للمصرف ستنعقد يوم 22 فبراير الجاري، للنظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع 40% من القيمة الإسمية للسهم أرباحاً نقدية بواقع 0.40 ريال لكل سهم عن عام 2020.

ويبلغ رأسمال مصرف قطر الإسلامي 2.36 مليار ريال، موزعاً على أسهم بنفس العدد، إذ تبلغ القيمة الاسمية للسهم ريالاً قطرياً واحداً.

وارتفعت أرباح مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.33% خلال عام 2020، لتصل 3.065 مليار ريال، مقابل 3.055 مليار ريال عن العام السابق.

وحدد مصرف قطر الإسلامي، يوم 2 مارس المقبل موعداً احتياطياً لاجتماع العمومية في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول، بحسب بيان للمصرف على موقع البورصة القطرية.

وذكر المصرف في بيانه، ان العمومية ستناقش أيضا زيادة الحد الأقصى لسقف برنامج صكوك قطر الإسلامي بالدولار الأمريكي ليصبح 5 مليارات دولار كحد أقصى بدلاً من 4 مليارات دولار، بعد أخذ موافقة مصرف قطر المركزي.

وأضاف أن المساهمين سينظرون أيضا في اعتماد ومناقشة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام المالي الماضي، وخطة العمل لـ2021، وتقارير مراقب الحسابات الخارجي.