مركز دبي للسلع يطلع حزمتين تحفيزيتين للشركات بخصومات تصل 24%

دوت الخليج – أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، حزمتين تحفيزيتين جديدتين لدعم الشركات من كافة الأحجام التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها انطلاقاً من دبي، تضمن لهم تقليص التكاليف بنسبة تصل إلى 24%.

وأفاد المركز في بيان، على موقعه الإلكتروني، بأنها تُعد المرة الأولى التي يقدم فيها المركز خصومات عديدة ضمن حزم دعم الأعمال، حيث تشمل الحزمة الأولى “Jump Start”، المُصممة خصيصاً لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، باقة من الخصومات بنسبة تصل إلى 24% على التراخيص وحلول الأعمال الأساسية داخل المركز.

وأضاف مركز دبي للسلع، أن الحزمة تتضمن أيضا الحلول المكتبية المرنة وتأشيرات الإقامة في دولة الإمارات وخطط السداد المرنة والوصول إلى فرص الأعمال الجديدة من خلال منصّة تابعة للمركز.

وأشار مركز دبي للسلع، ان هذه الحزمة تتوفر ضمن عدة خيارات على مدار عام أو عامين أو ثلاثة أعوام.

وخصص المركز بالنسبة للشركات المتوسطة والكبيرة، حزمة “Prime Plus”، والتي توفر خيار تأسيس الأعمال والشركات بشكل سريع ومرونة عالية مع خصومات عند استصدار التراخيص.

وأوضح المركز، أن هذه الحزمة تتوفر مع تراخيص الشركات الممتدة لثلاث سنوات، بجانب خطط سداد مرنة ودعم مخصص عند تقديم الطلبات بالإضافة إلى خصم بنسبة 20% عند الحصول على ترخيص إضافي، من بين امتيازات أخرى.

ونوه مركز دبي للسلع، بشمول حزم الدعم الشركات الجديدة اعتباراً من شهر فبراير الحالي، وهي تُعد استكمالاً لحزمة دعم الأعمال التي أطلقتها المنطقة الحرة التابعة للمركز الحائزة على الجوائز، والتي استهدفت تعزيز مستويات المرونة الاقتصادية والمالية للشركات المُسجلة والجديدة على خلفية الوضع الاقتصادي العالمي الراهن.

يذكر أن مركز دبي للسلع يحتضن حالياً مجتمع أعمال يضم أكثر من 18 ألف شركة، كما شهد تسجيل 2,025 شركةً جديدةً خلال العام 2020.