الأمل تشارك بثلاث موديلات بينها بي واي دي ولادا جرانتا في مبادرة إحلال السيارات

فاروق يوسف _ قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، إن شركته بدأت في طلب بعض مكونات الصناعات المغذية للسيارات من شركات أوروبية، استعدادًا للإعلان عن تفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات.

أضاف في تصريحاته لحابي، أن الأمل ستشارك في المبادرة بنوعين من سياراتها الملاكي هما: Byd f3”» و”Lada Granta”، بالإضافة إلى نوع آخر تنتجه شركة شقيقة تابعة للأمل، وهو ميكروباص كينج لو.

وأوضح سليمان، أن الشركات الأوروبية ستنتهي من توريد المعدات المطلوبة في غضون 3 أو 4 أشهر تقريبًا، بحسب ما تم الاتفاق عليه، وتستغرق هذه المدة في عمليات التصنيع نظرًا لتوقف أعمالها منذ فترة نتيجة تداعيات كورونا.

أفاد سليمان، أنه من المنتظر توقيع البروتوكول مع الحكومة خلال الأيام المقبلة، على أن يتم إطلاق المبادرة في مارس المقبل، خاصة بعد انتهاء الإجراءات المطلوبة، وتقييم البنوك لدى المواطنين الذين تقدموا للمبادرة.

رواج في مبيعات سيارات الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة

وأكد أن هناك متابعات واجتماعات دورية للتنسيق مع جميع الأطراف المشتركة بما فيها الشركات المشاركة والبنوك والحكومة ووزارتها المختلفة، ومنها المالية والتجارة والصناعة والبترول والبيئة، وكذلك الداخلية وتحديدًا إدارات المرور لتنظيم تراخيص هذه السيارات، وأيضًا التنمية المحلية باعتبارها الجهة المنوط بها لتحديد مواقع التخريد بمحافظات المرحلة الأولى التي تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد والأسكندرية.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يتحدد تفعيل آلية الربط بين الحكومة والشركات، وهو ما يظهر عند توقيع البروتوكولات، مؤكدًا أن المبادرة ستساهم في تشغيل جميع الشركات المحلية بكامل طاقتها الإنتاجية، الأمر الذي ينتج عنه رواج في مبيعات سيارات الغاز الطبيعي على مدار السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن المبادرة راعت البعد البيئي في هذا المشروع لأنها اختصت بتجديد السيارات المتهالكة القديمة التي مر على إصدارها أكثر من 20 عامًا، وتستهدف تحويل 100 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاث القادمة.

وكانت الحكومة أطلقت في الأسبوع الأول من يناير الجاري، المُبادرة القومية لإحلال السيارات، ونظمت وزارة التجارة والصناعة المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عامًا، وأعلنت الحكومة عن تفاصيل المبادرة، التي سيتم تمويلها من جانب وزارة المالية والبنك المركزي بنحو 14 مليار جنيه لتمويل وشراء سيارات حديثة تعمل بالغاز وبنظام تقسيط ميسر للغاية، عبر دعم الفائدة على القروض الخاصة بالسيارات الجديدة.

نترقب توقيع البروتوكول مع الحكومة خلال الأيام المقبلة لتحديد آلية التفعيل