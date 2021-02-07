قطاع الأعمال تستعرض جهود تطوير 10 منشآت سياحية وفندقية

استعرضت وزارة قطاع الأعمال العام، ما قامت به على مدار السنوات الماضية من تطوير بعض الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، وكذلك إنشاء فنادق أخرى منها بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن العمل على إحياء فنادق ذات طابع تاريخي.

وبينت الوزارة جهودها في عمليات التطوير والتي تمثلت فيما يلي:

أولاً: إحياء فندق كونتيننتال

قالت الوزارة في البيان الصحفي الذي أصدرته صباح اليوم، إنه تم إعداد خطة متكاملة لإعادة بناء فندق “كونتيننتال” بالتصميم الأصلي ونفس الطراز المعماري المميز الذي أنشئ عليه في عام 1870 مع الاحتفاظ بواجهة شارع عدلي.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الهدم لمعظم مبنى الفندق المتهالك والصادر له رخص هدم كلي رقم 12/01/16/4 تاريخ 31 يناير 2016 كمنشأ آيل للسقوط ويمثل خطورة داهمه على الأرواح.

وجاري أعمال التفاوض مع المستأجرين لوضع اليات التعويضات للشاغلين وفقا للضوابط التي حددها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المصري.

وأوضحت أن المستهدف تنفيذه إنشاء فندق بدرجة نجومية خمس نجوم Business Hotel بطاقة إجمالية 250 غرفه وجناح، بالإضافة إلى مجموعة من القاعات والمطاعم ونادي صحي (سبا) وجيم ، وعدد ثلاثة بدرومات (أدوار تحت الأرض) كأماكن لانتظار السيارات بطاقة استيعابية 691 سيارة.

ويتضمن المشروع مجموعة من المحلات التجارية لخدمة المنطقة وتتكامل مع الخدمات الخاصة بالفندق .وذلك بتكلفة تقديرية تصل لنحو 800 مليون جنيه بخلاف قيمة الأرض.

ثانيًا: تطوير فندق شبرد

وقعت شركة إيجوث المالكة للفندق، إحدى شركات التابعة للوزارة عقد شراكة مع مجموعة الشريف السعوديةباعتبارها الممول للتطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل، وذلك في 8 مارس الماضي.

يتضمن المشروع تطوير الفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة ورفع المستوى من 4 نجوم إلى 5 نجوم لينافس الفنادق العالمية، مع إضافة أماكن انتظار سيارات تسع حوالي 80 سيارة وإضافة طاقة فندقية 56 غرفة، وعدد 2 حمام سباحة، بتكلفة استثمارية حوالي 1.4 مليار جنيه.

ولفتت، إلى أنه تم مؤخرًا اختيار شركة “ماندارين أورينتال” لإدارة فندق شبرد من بين أربعة عروض من شركات إدارة عالمية.. ويشار إلى الفندق مقام على مساحة 3198 م2 تقريباً ومغلق منذ عام 2013، وتم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى والتى تمثلت فى أعمال المعالجات والتدعيم الانشائى لكافة العناصرالإنشائية بمبنى الفندق.

ثالثًا: استكمال وتطوير فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر

افتتح هذا الفندق، التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 ديسمبر 2019، وذلك ضمن افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة دمياط.

ويقع الفندق بمنطقة اللسان في مدينة رأس البر، في منطقة تعد من أجمل وأجمل وأروع المناطق على سطح الأرض،وهو يعد أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا، وبلغت تكلفة تطويره 350 مليون جنيه ويضم 153 غرفة وجناح.

كان قد تم توقيع عقد حق انتفاع واستغلال وادارة فندق اللسان بمدينة راس البر بتاريخ 25 /11 /2015 لمدة 49 عامأ بين كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ومحافظة دمياط.

وبمقتضى التوقيع تولت الشركة القابضة الإنفاق علي إنشاء المشروع من كافة جوانبه. وبتاريخ 27/11/2016، وتم توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق اللسان بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة “شتانجبنرجر” العالمية.

رابعًا: استكمال فندق شتايجنبرجر التحرير

في مايو من العام 2017 تم افتتاح فندق التحرير الذي تديره شركة شتايجنبرجر العالمية بتكلفة استثمارية حوالي 250 مليون جنيه، بحسب ما أشار البيان الصادر عن وزارة قطاع الأعمال.

ويقع الفندق عند تلاقى شارعي قصر النيل وشامبيلون حيث يطل على ميدان التحرير بالقاهرة والمتحف المصرى، وهو ملك للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام .

ويحمل الفندق فئة أربع نجوم وتم بناؤه على مساحة 3205 متر مربع، ويتكون من عدد 295 غرفة و جناح موزعة علي الادوار من الثاني و حتي العاشر بالاضافة الي مناطق الاستقبال و مطعم رئيسي و قاعة احتفالات تسع حوالي 250 شخص و قاعات اجتماعات أخرى، بالاضافة الي حمام سباحة ساخن/ بارد و صالة العاب رياضية و نادي صحي و مناطق الخدمات بالاضافة الي دورين جراج انتظار السيارات يسع لعدد 115 سيارة وعدد 24 سيارة أخرى سطحية بالاضافة الي محطات كهرباء ووحدات التكييف المركزي.

خامسًا: تطوير فندق ماريوت القاهرة

وشملت أعمال التطوير في هذا الفندق التجديدات الخاصة بالغرف والشاليهات في كافة الادوار بالفندق، والتي تبلغ 737 غرفة (غير شاملة الاجنحة) بالنسبة للبرجين و220 غرفة لمبني الشاليهات.

كما شمل التطوير إنشاء حمام سباحة جديد نظرا لتدهور حالة حمام السباحة السابق والمنطقة المحيطة، وإنشاء مطعم الليالي المصرية وإنشاء تغطية زجاجية له، وإنشاء نادي صحي على ثلاث طوابق على أعلى مستوى ووفقا لأحدث النظم، بالإضافة إلى تطوير منطقة مطعم البيكري الشهير بالفندق وتوريد وتركيب عدد (4) محولات كهربائية لغرف الكهرباء في برج الجزيرة.

سادسًا: تطوير فندق ماريوت مينا هاوس

أشارت الوزارة إلى أن التكاليف الاستثمارية لتطوير هذا الفندق بلغت نحو 150 مليون جنيه، وتركزت في جميع غرف النزلاء والممرات بعدد 435 غرفة وجناح هذا بالإضافة إلى بعض المناطق العامة، كما شملت اعمال التطويـــر تحديث جميع النظم والخدمات والانظمة الكهربائية والميكانيكية بما يتناسب مع متطلبات الفنادق الخمس نجوم.

كذلك أعمال الواجهات الخارجية للمبني مع الحفاظ علي طابعها المميز ومراعاه البعد التاريخي للمبني، وتم تشغيل الفندق تحت العلامة الخاصة بفندق ماريوت العالمية في فبراير 2018 .

سابعًا: مشروع سياحي على جزيرتي آمون وقلادة بأسوان

تبلغ مساحة جزيرة آمون المملوكة لشركة إيجوث 6 أفدنة تقريبا، بينما تبلغ مساحة جزيرة قلادة المملوكة لشركة أوراسكوم 4.5 فدان تقريبا. وقد تم منح الاخيرة حق انتفاع جزيرة آمون لإقامة المشروع السياحي على الجزيرتين.

يتكون المشروع من 36 جناح فندقي بمستوى 7 نجوم، وملحق بكل جناح حمام سباحة خاص، بالإضافة إلى الخدمات الفندقية المميزة من مطاعم ومكتبة ونادي صحي متكامل وحمامات سباحة عامة، في إطار تصميم معماري متميز يستلهم حضارة الماضي مع روح ورفاهية العصر الحديث.

يراعي التصميم الحفاظ على المظاهر البيئية المتواجدة سواء من تكوينات جرانيتية أو أشجار معمرة أو مباني تراثية. وتم التغلب على غالبية التحديات لتنفيذ المشروع.

ثامنًا: تطوير فندق كوزموبوليتان

وأوضحت الوزارة، أنها تبنت خطة لتطوير وتحديث فندق كوزموبوليتان ليتماشى مع أحدث نظم الإدارة الفندقية، وذلك بتكلفة استثمارية 85 مليون جنيه.

وتهدف فكرة التطوير إلى إعادة التصميم الداخلي للغرف الموجودة بالفندق والموزعة على ستة طوابق متكررة والعمل على دمج بعض الغرف ببعضها لزيادة مساحة الغرفة وعمل التعديلات المعمارية المطلوبة، بالإضافة إلى تطوير المناطق العامة والخدمات الموجودة بالدورين الأرضى والبدروم مع مراعاة اتساع المداخل والاستقبال ونقل الإدارة إلى المنطقة الخلفية، وكذلك انشاء نادي صحي، والتجديد للواجهات مع المحافظة على الطابع المعماري المميز للمبني.

ويقع الفندق بمنطقة وسط القاهرة ويعود تاريخ إنشاءه إلى عام 1902 على الطراز الأوروبى مما يعد ذو قيمه فنية وتاريخية.

تاسعًا: تطوير فندق سفير دهب بجنوب سيناء

تنتهي الوزارة من أعمال التطوير خلال العام الجاري، ويتكون المشروع من 135 غرفة و24 جناح وصالة الاستقبال والموقع العام وعدد من المطاعم وحمام سباحة، بتكلفة نحو 160 مليون جنيه.

عاشرًا: تطوير قرية مجاويش بالغردقة

قالت الوزارة، إنه تم توقيع عقد عقارية بين شركة مصر السياحة وشركة وادي دجلة لتطوير قرية مجاويش واستغلال أرض فضاء، حيث يتضمن المشروع تطوير شامل من غرف وبنية تحتية ومطاعم وحمام سباحة ومطابخ وإقامة إسكان سياحى وتجارى وترفيهي.

وتم إبرام ملحق للتعاقد بتاريخ 2018/6/6 لتطوير القرية وفقًا لمواصفات شركة ريكسوس العالمية بمستوى 5 نجوم بالإضافة إلى أستصدار رخصة البناء للأرض الفضاء رقم 239 لسنة 2019 متضمنة إنشاء عدد 3 فنادق ونماذج مختلفة للإسكان السياحى ومول تجارى.