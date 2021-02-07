ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت والرئيسي يصعد 0.54%

دوت الخليج – ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات يوم الأحد، بشكل جماعي ليصعد مؤشرها العام 0.54% مستقرا عند مستوى 6251.94 نقطة.

وصعد مؤشر السوق الأول 0.51%، والمؤشران الرئيسي و”رئيسي 50″ بنسبة 0.63% و0.97% على الترتيب.

وتداول المستثمرون في البورصة الكويتية 62.25 مليون سهما عبر 3086 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 23.3 مليون دينار ( تعادل 76.7 مليون دولار).

وارتفعت مؤشرات 9 قطاعات خلال جلسة اليوم الأحد، تصدرها التكنولوجيا مرتفعا 8.33%، تلاه النفط والغاز الذي صعد 2.42%، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات تصدرها التأمين متراجعا بنسبة 2.96%.

وتصدر سهم مجموعة الصناعات الوطنية (صناعات) قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة بعد صعوده بنسبة 5.95%، فيما تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة أكثر الأسهم تراجعا بعد هبوطه بنسبة 0.47%.