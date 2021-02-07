المعهد المصرفي يطلق النسخة الإلكترونية من برنامج التدريب من أجل التوظيف

دوت الخليج – أطلق المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبي الرسمي للبنك المركزي المصري، منصة برنامج التدريب من أجل التوظيف (TFE)، والذي تم تطويره لمساعدة الطلاب وخريجي الجامعات على تنمية المهارات الأساسية والتأهيل للالتحاق بسوق العمل في المجال المصرفي.

وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد يحرص على تعزيز فرص عمل الشباب في القطاع المصرفي، ولذا تم تطوير منصة برنامج TFE لتسهل على المتدربين الحصول على المعلومات والبرامج التدريبية، كما ستساعد المنصة المتدربين على مواكبة بيئة العمل المتغيرة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

وتوفر منصة التدريب من أجل التوظيف برامج التعلم الإلكتروني لطلبة السنة الرابعة وخريجي كلية التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكذا طلبة وخريجي الجامعات الخاصة ممن ينطبق عليهم معايير وشروط الالتحاق بالبرنامج.

وأشار نصير، إلى أن هذا البرنامج مدعوم من البنك المركزي المصري بالنسبة لطلبة وخريجي الجامعات الحكومية، وبدون رسوم التحاق.

وأضاف المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، أن البرنامج تم تصميمه باللغة الإنجليزية ليُقدم على مدار حوالي 23 دورة عن موضوعات متنوعة تشمل الأسس المصرفية، ومهارات التعامل مع الآخرين، والتنمية الذاتية والبرامج المالية والمصرفية، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء من البرنامج يحصل المتدربون، الذين يجتازون اختبارات نهاية البرنامج، على شهادة تفيد باستكمال المتدرب للبرنامج.

وتابع نصير، أن البرنامج يُعد حلقة وصل بين خرجيه والبنوك الأعضاء في المعهد المصرفي، حيث يتم تحميل السير الذاتية والمستندات المطلوبة لخريجي الدورة التدريبية على منصة TFE، لتكون متاحة لإدارات الموارد البشرية بالبنوك.