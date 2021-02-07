الشركات تتأهب لتفعيل مبادرة إحلال السيارات بضخ استثمارات جديدة وتطوير بنيتها الأساسية

فاروق يوسف _ بدأت الشركات المشاركة في المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في ضخ استثمارات جديدة لتنفيذ توسعات رأسية ممثلة في استيراد خطوط إنتاج، وبعض المكونات الصناعية التي تدخل ضمن صناعة السيارات، تمهيدًا لإعلان الحكومة لتفعيل المبادرة.

وعلى الرغم من اتجاه بعض البلدان إلى فرض قيود وإغلاق حدودها مرة أخرى نتيجة تداعيات كورونا، وهو الأمر الذي نتج عنه ارتفاع في تكاليف الشحن، إلا أن الشركات المصرية أبدت رغبتها وجاهزيتها نحو تنفيذ ما هو مطلوب لنجاح المبادرة وتحقيق مستهدفاتها.

وأكد رؤساء بعض الشركات في حديثهم لجريدة دوت الخليج، أن مبادرة الإحلال ستكون نقطة التحول في السوق، وحجر الزاوية نحو توطين صناعة السيارات، خاصة أن تطبيقها سيسهم في زيادة إنتاجية الشركة، والعمل بكل طاقتها التي أُصيبت بشلل جزئي خلال الفترات الماضية نتيجة تداعيات أزمة كورونا.

وتستعد الحكومة للإعلان عن تفعيل المبادرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وستبدأ في منتصف فبراير الجاري إرسال رسائل لـ 47 ألف شخص تقدموا للمبادرة، لتعريفهم بموقفهم.

وفي اتجاه مواز، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه مع بعض الوزارات المعنية يوم الخميس الماضي، بسرعة الانتهاء من تجهيز مواقع التخريد، والتنسيق بين الوزارات المعنية، وعقد اجتماعات متتالية لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع.

وعلى صعيد متصل، أكد وزير المالية أنه تم التوافق مع وزيرة التجارة والصناعة، على الحافز الذي سيحصل عليه المستفيد من مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، بين الوزراء المعنيين والشركات المشاركة في المبادرة، ليتم بعدها توقيع بروتوكولات معها بشأن بدء تفعيل المبادرة.

وأوضح وزير البترول أنه تم إعداد حصر للمواقع التي سيتم العمل بها في إنشاء محطات لتموين السيارت بالغاز، لافتًا إلى أنه تم إعداد 750 موقعًا، وتم بالفعل العمل في 368 موقعًا، وسيتم الانتهاء من الاتفاقات الخاصة ببقية المواقع.

وأشار الوزير إلى أن هناك تيسيرات بشأن الحصول على التراخيص الخاصة بهذه المحطات، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من مُنتصف مارس حتى منتصف إبريل سيكون لدينا نحو 170 محطة جاهزة لدخول الخدمة، ثم يبدأ تباعًا دخول باقي المحطات لاستكمال التكليف الرئاسي بإنشاء 1000 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن هناك تكليفات واضحة للمحافظين بتيسير إجراءات الحصول على تراخيص المحطات، وهناك بالفعل محطات جاهزة للافتتاح حاليًا في الأقصر على سبيل المثال.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لأماكن تخريد السيارات المتقادمة، فقد تم تجهيز 154 موقعًا حتى الآن، وهناك لجان متخصصة ستمر عليها، للتأكد من صلاحيتها.

خالد سعد: 7 شركات منضمة إلى مبادرة إحلال السيارات.. ومضاعفة العدد بنهاية العام

الأمل تشارك بثلاث موديلات بينها بي واي دي ولادا جرانتا في مبادرة إحلال السيارات

سوزوكي تساهم بسيارة ميكروباص 7 راكب في مبادرة الإحلال ومفاوضات مع الشركة الأم لضم نوع آخر ملاكي