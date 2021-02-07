- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، تداولات اليوم الأحد، على ارتفاع بمؤشره العام بنسبة 0.14% ليستقر عند مستوى 5672.03 نقطة.
وتداول المستثمرون 167.55 مليون سهما عبر 2627 صفقة بقيمة إجمالية تخطت المليار درهم “تعادل نحو 272.23 مليون دولار”، ليسجل رأس المال السوقي 811.795 مليار درهم “تعادل نحو 221 مليار دولار”.
وتصدر سهم أبوظبي لصناعة السفن “ADSB” قائمة أكثر الرابحين بنهاية التداولات بعد صعوده بنسبة 1.75%، فيما جاء سهم رأس الخيمة للتامين “RAKNIC” في صدارة الأسهم الأكثر خسارة خلال التداولات بعد هبوطه بنسبة 4.91%.
واستحوذ سهم الدار العقارية الذي ارتفع بنسبة 0.26% خلال الجلسة على 67.25 مليون درهم من قيمة التداولات الإجمالية، تلاه سهم أدنوك للتوزيع مقتنصا 17.47 مليون درهم من قيمة التداولات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوق أبوظبي للأوراق المالية يغلق مرتفعا 0.14% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.