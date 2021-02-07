سوق أبوظبي للأوراق المالية يغلق مرتفعا 0.14%

دوت الخليج – أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، تداولات اليوم الأحد، على ارتفاع بمؤشره العام بنسبة 0.14% ليستقر عند مستوى 5672.03 نقطة.

وتداول المستثمرون 167.55 مليون سهما عبر 2627 صفقة بقيمة إجمالية تخطت المليار درهم “تعادل نحو 272.23 مليون دولار”، ليسجل رأس المال السوقي 811.795 مليار درهم “تعادل نحو 221 مليار دولار”.

وتصدر سهم أبوظبي لصناعة السفن “ADSB” قائمة أكثر الرابحين بنهاية التداولات بعد صعوده بنسبة 1.75%، فيما جاء سهم رأس الخيمة للتامين “RAKNIC” في صدارة الأسهم الأكثر خسارة خلال التداولات بعد هبوطه بنسبة 4.91%.

واستحوذ سهم الدار العقارية الذي ارتفع بنسبة 0.26% خلال الجلسة على 67.25 مليون درهم من قيمة التداولات الإجمالية، تلاه سهم أدنوك للتوزيع مقتنصا 17.47 مليون درهم من قيمة التداولات.