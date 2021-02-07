حسام فريد: الوايلر للطلمبات تخطط للدخول في تحالفات كبرى لتوفير توريدات مشروع تطوير القرى

بكر بهجت _ بدأت مجموعة الوايلر فريد حسنين للطلمبات، في عقد اجتماعات داخلية وأخرى مع شركات وموردين آخرين للاتفاق على خطة موحدة تضمن لها المنافسة على مشروعات التوريد الخاصة بتطوير القرى، وفق المهندس حسام فريد، العضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تحركت بصورة سريعة فور إعلان مجلس الوزراء عن نتائج الاجتماع وإتاحة الفرصة أمام المصنعين.

أضاف فريد في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن قيمة الأعمال والتوريدات المطلوبة لهذا المشروع ستكون بالمليارات، ما يعني أن جميع القطاعات سيكون متاحًا أمامها المشاركة بها، إلا أن الشركات التي تمتلك خبرات في مثل هذه المشروعات سيكون لها دور كبير في اقتناص تلك الصفقات، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي في انتظار الاشتراطات التي ستعلنها الحكومة للمشاركة في المشروعات.

وتابع أن مثل هذه الخطوة ستفتح الباب أمام دخول الشركات في تحالفات، وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال المرحلة المقبلة، وأن شركته بدأت فعليًّا في التحرك نحو ذلك، وستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن نتائج الاجتماعات التي عقدتها.

وقبل أيام أعلن فريد في بيان أن شركته مستعدة للمشاركة في المشروعات القومية، وتعميق عمليات التصنيع المحلي، وهو أحد أهدافها الاستراتيجية الرئيسية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن شركة الوايلر فريد ساهمت بنحو 99 طلمبة ضخ و8 محطات ضخ وأكثر من 7500 متر مكعب لتصريف المياه بقدرة 20 ميجاوات في مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد.

وأوضح أن شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات ساهمت في مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون قبل عامين وأيضًا محطات الروافع بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية خلال الفترة القصيرة الماضية والذي شرف بافتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس.

عقد سلسلة اجتماعات مع موردين آخرين لوضع خطة موحدة

وقال إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للشركات بضرورة الاستعداد لتلبية طلبات المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة القادمة، تحمل في طياتها الكثير من الرسائل الإيجابية منها ثقة الرئيس والحكومة في الصناعة المحلية وهي الثقة التي تمثل دافعًا قويًّا لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من التطور والنمو الذي يسمح بالمنافسة العالمية.

وأشار فريد، بصفته عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات، إلى أن جميع شركات تصنيع الطلمبات الوطنية وعلى رأسها شركة الوايلر للطلمبات مستعدة لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعمل بكل قوة وبذل الجهود الكبيرة لتلبية جميع احتياجات المشروعات القومية الكبرى من الطلمبات طبقًا لأفضل المعايير والمواصفات الفنية العالمية للمشاركة الجادة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد علق على خط المياه الناقل من محطة المعالجة ببحر البقر إلى الأراضي التي تصلح للزراعة في سيناء، قائلًا: «إنَّ الحفر سيستوعب 8 مواسير على امتداد أكثر من 100 كم.. واوعوا تفتكروا إن الـ 400 ألف فدان هيتعملوا بتكلفة مالية بسيطة، لكن لازم الدولة تتصدى للمعوقات عشان تعمل تنمية».

ودعا فريد شركات الطلمبات في مصر إلى زيادة إنتاجها لتلبية مطالب واحتياجات المشاريع القومية طبقًا للمعايير الفنية المطلوبة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة كبيرة للشركات المصرية لزيادة استثماراتها نحو تصنيع الطلمبات بدلًا من استيرادها من الخارج.