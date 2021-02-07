القطاع الصناعي جاهز لاقتناص فرص المشاركة في مشروع تطوير القرى

بكر بهجت وفاروق يوسف _ «هذه فرصة تاريخية للصناعة الوطنية لن تتكرر، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن الاستثمارات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية، متوقع أن تزيد على 500 مليار جنيه، وتستحوذ المستلزمات والمنتجات الصناعية على نحو 200-250 مليار جنيه منها».. كانت تلك كلمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مسؤولي القطاع الصناعي بحضور وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.

ويمثّل هذا الاجتماع نقطة انطلاق جديدة للقطاع الصناعي الذي واجه تحديات كبيرة على مدار السنوات الماضية، إلا أن اهتمام الدولة به وبدء استراتيجية شاملة للنهوض به وفق تكليفات رئيس الجمهورية، أعطى دفعة للقطاع، وهو ما يأتي في إطاره مشروع تطوير القرى وإشراك القطاع الخاص والمصنعين به.

ومن هذا المنطلق استعرضت جريدة «دوت الخليج» في هذا الملف الفرص المتاحة أمام المصنعين في ذلك المشروع العملاق، ومدى تأهبهم لتلبية متطلباته وتوفير المستلزمات التي أشار إليها الدكتور مدبولي، وأبرز القطاعات التي من الممكن أن تستفيد منه.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمجلس الوزراء أكد مدبولي أن الحكومة تعمل حاليًا على الوصول لأدق التفاصيل للاحتياجات المطلوبة في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن المكون الكبير في هذا المشروع سيكون لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء الطلمبات أو المواسير أو المحابس، وخلافه.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون هناك تعاقد للشراء المركزي، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد قائمة بالمصانع الجاهزة لتوريد احتياجات تلك المشروعات التي ستنفذها مصر، وأن الدولة ستضمن لهذه المصانع عقود عمل لأكثر من 3 سنوات، بما يساهم في مساعدة تلك المصانع على زيادة حجم استثماراتها والتوسع في أعمالها، وكذا زيادة عدد عمالها وتدريبهم.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن احتياجات مصر في المشروع ستتضمن كذلك مستلزمات مشروعات الكهرباء، والغاز، والري الحديث، واحتياجات تبطين الترع وخلافه، مشيرًا إلى أن هناك تكليفًا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحصر جميع الاحتياجات والعمل على تلبيتها من المصنعين المحليين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تنفيذ أعمال مشروع تطوير القرى المصرية وما تتضمنه من قطاعات مختلفة، سيساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن دوره في تعميق وتوطين الصناعة المحلية.

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