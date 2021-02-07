مؤشر سوق دبي المالي يتراجع 0.15% بضغط من الاستثمار والعقارات

دوت الخليج – أغلق سوق دبي المالي، تداولات اليوم الأحد، متراجعا 0.15% ليستقر عند مستوى 2666.76 نقطة، بضغط من مؤشري الاستثمار والخدمات والعقارات.

وتداول المستثمرون 93.23 مليون سهما خلال الجلسة عبر 1723 صفقة بقيمة إجمالية 136.5 مليون درهم.

وتصدر سهم الإمارات للمرطبات “ERC” قائمة الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة بعد صعوده 14.95%، تلاه سهم دبي للتأمين “DIN” مرتفعا 14.9%، فيما جاء سهم الصقر الوطنية للتأمين قائمة الأكثر تراجعا خلال الجلسة بعد هبوطه 5%.

وتصدر سهم دبي للاستثمار والذي تراجع 3.2% قائمة الأكثر تداولا في السوق بقيمة 42.28 مليون درهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي الذي تراجع أيضا بنحو 0.2% مستحوذا على 25.8 مليون درهم من قيمة التداولات الإجمالية خلال جلسة اليوم.

وارتفعت مؤشرات 14 قطاعا تصدرها السلع بعد صعوده بنحو 5.92%، تلاه مؤشر قطاع التامين مرتفعا 1.34%، فيما انخفض مؤشر 17 قطاعا على رأسهم قطاع الاستثمار والخدمات الذي هوى بنحو 2.21%، تلاه مؤشر العقارات متراجعا بنحو 0.24%.