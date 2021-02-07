انقسام في بنك أوف أمريكا على إثر معالجة العلاوات الخاصة

بلومبرج _ أعفى بنك أوف أمريكا المتداولين وصناع الصفقات من السياسة الجديدة للمكافآت بعد رفضهم إياها، فيما لا يزال مديرو الشركات والبنوك التجارية في مواجهة القيود الغاضبة التي يضعها المسؤولون الأعلى مرتبة في البنك، بعد أن تخلت الشركة عن سياسة المكافآت الجديدة التي لا تحظى بشعبية لكبار المتداولين وصناع الصفقات، رغم الإبقاء على السياسة القديمة بالنسبة للموظفين الآخرين.

ويتعلق الأمر بمنحة أسهم الشركة التي حصل عليها أصحاب الدخل المرتفع ممن يجنون مليون دولار فأكثر، لأول مرة كجزء من تعويضهم عن عام 2020.

فبدلًا من التنازل عن أجزاء متساوية على مدى فترة محددة، كما تفعل عادة هذه التعويضات، يكون لهذه العلاوات حكم “المنحرف” الذي يجعل الأسهم مؤهلة للبيع في نهاية أربع سنوات فقط.

وقد وصف أشخاص على دراية بالأزمة الدراما الداخلية التي تكشفت على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وفي البداية، كان بنك أوف أمريكا يخطط لتطبيق هيكل الأجور الجديد على نطاق واسع، ولكن المحاربين القدامى في مصارف الاستثمار والتجارة ثاروا على إثر الأنباء التي ترددت عن أنهم سيضطرون إلى البقاء حتى عام 2024 لجني علاوات عام 2020 ، ووافقت الإدارة على إعفائهم.

واعترف الرئيس التنفيذي براين موينيهان، بهذا الانفجار في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في 27 يناير، قائلًا، إن التغيير في السياسة “لم ينجح كما أراد بعض الناس ذلك، لذا قمنا بإصلاحه”.

وسرعان ما علم كبار الزملاء في مجال الأعمال المصرفية التجارية والشركات، وهم فئة أقل قوة، أن علاواتهم لا تزال خاضعة لقيود الاحتجاز.

ومؤخرًا، كان الموظفون يجتمعون على المكالمات للتنفيس عن الإحباط ومناقشة الخيارات.

المشكلة، أن بنك أوف أمريكا مزقته الغيرة والانقسامات التي طال أمدها بين أكثر من200 ألف من موظفيه، ويرجع العديد منها إلى الأزمة المالية عام 2008.

ومن شأن اتباع نهج غير متكافئ إزاء التعويض أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الضغوط في وقت يعمل فيه معظم أفراد الشركة من منازلهم ويكتسب التعاون أهمية كبيرة.

ورغم أن التعويض في وول ستريت يشكل دائمًا عملًا متوازنًا، فإن الظروف كانت صعبة على نحو غير عادي بالنسبة لموينيهان.

كان عامًا عظيمًا لدى العديد من التجار والمصرفيين، يزدهر مع تأرجح الأسواق، وهم يتوقعون أن يكافئوا، ولكن بنك أمريكا ضاعف اعتماداته المتعلقة بخسائر الائتمان إلى أكثر من 11 مليار دولار أمريكي، متوقعًا أن المقترضين الذين تعرضوا للضرر بسبب الوباء قد يتخلفون عن السداد، لينخفض صافي الدخل لهذا العام بنسبة 35%.

وقال الرئيس التنفيذي موينيهان في مقابلته مع بلومبرغ: “عليك أن تدفع للأداء، وعلى حامل الأسهم أن يستفيد أيضًا”.

كانت وول ستريت في الغالب محافظة مع أجور 2020، وحملت شركة جي بي مورجان تشيس وشركاه وشركة جولدمان ساكس جروب تعويضًا لكل موظف، وقطعت شركة سيتي جروب مكافآت للعشرات من كبار المديرين التنفيذيين بعد أن تم توبيخ البنك من قبل الجهات التنظيمية.

وطوال تلك الفترة، خفض مصرف أمريكا المدفوعات النقدية وطوّل فترات الاستحقاق لمنح الأسهم العادية.

وبدون العلاوات الجديدة، كان العديد من المديرين التنفيذيين سيواجهون تخفيضات في الأجور، حسبما أفادت به مصادر لبلومبرج.

وقال موينيهان، في المقابلة، إن الشركة ستفرغ ما مجموعه 10 إلى 11 مليار دولار من تعويضات الحوافز لعام 2020، وعادة ما يحصل المصرفيون والتجار المستثمرون على حصة أكبر من أجورهم في الأسهم مقارنة بالموظفين في أماكن أخرى من الشركة.

وأضاف موينيهان: “إن مجمعات المكافآت لدينا تقل عن السنة، ومع ذلك فإن بعض زملائنا في الفريق يجنون المزيد من المال وبعضهم يجنون مالًا أقل”.

وتابع موينيهان: “إن الحكم المتعلق بأقصى درجات الصلاحية في الهاوية يثير مشاكل خاصة بالنسبة للمديرين التنفيذيين الذين يخدمون لفترة طويلة في الأعمال المصرفية التجارية والشركات والذين كانوا يتوقعون أن يتأهلوا لما يعرف داخليًّا باسم “سيادة 60””.

كان بنك أوف أمريكا قد سمح في وقت سابق للموظفين بالتقاعد بجميع المرتبات المؤجلة ما دام عمرهم زائدًا 10 سنوات على الأقل في الشركة يساوي 60 سنة، ذلك الثراء الرائع الآن يستبعد العلاوات الجديدة.

وقالت المصادر لبلومبرج، إن ما فاقم هذه الإحباطات هو القرار بإعفاء المصرفيين الاستثماريين من القيود المفروضة، والتي ينظر إليها على أنها قيود ذهبية، ولكنها تفرض هذه القيود على المصرفيين من الشركات، وكلا المجموعتين جزء من نفس التقسيم -مصارف الشركات والاستثمار العالمية- يديرها ماثيو كودر.

ويلاحظ توم مونتاج، كبير مسؤولي التشغيل الأقوياء في بنك أوف أمريكا، الذي انضم إلى شركة ميريل للاستحواذ عليها، أن مثل هذا الاستياء على نطاق واسع قد أدى إلى انقسام البنوك الكبرى لسنوات، وفي جميع أنحاء الصناعة، يتم احتفاظ صانعي السيولة الذين يهبطون بولايات الاندماج التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات أو عمليات تمويل الشركات ذات التذاكر الكبيرة، ويمكن أن يسحبوا مجموعات مدفوعات من ثمانية أرقام ويلاحظ ذلك على نطاق واسع.

وفي غضون ذلك، فإن المصرفيين التقليديين المسؤولين عن الأنشطة ذات الهامش الأدنى مثل الإقراض أو إدارة النقد يكسبون أقل ويشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.

وينظر إلى توم مونتاج رئيس عمليات بنك أوف أمريكا القوي، الذي انضم إلى شركة ميريل، على نطاق واسع باعتباره مخلصًا للتجار والمصرفيين الاستثماريين.

ونقلت بلومبرج عن مصادر على دراية بالوضع، أن بعض المحاربين القدامى في الأعمال المصرفية التجارية يشعرون أنهم يعاقبون ظلمًا على الوباء، وهذه كارثة خارجة عن سيطرتهم.