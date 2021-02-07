البورصة السعودية ترتفع 0.81% بتداولات تخطت الملياري دولار

دوت الخليج – أغلقت البورصة السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.81% لمؤشرها الرئيسي “تاسي” الذي استقر عند 8687.93 نقطة. وسجلت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 8.219 مليار ريال “تعادل نحو 2.18 مليار دولار”، على نحو 200.01 مليون سهما عبر 321549 صفقة. وأنهت مؤشرات 20 قطاعاً في البورصة التداولات على ارتفاع تصدرها التطبيقات صاعدا بنحو 7.25% تلاه الإعلام والترفيه بنسبة 3.95%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة وحيدا بنسبة 0.02%. وتصدر سهم الطباعة والتغليف قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنهاية الجلسة بعد صعوده 9.94%، فيما جاء أسمنت القصيم على رأس المتراجعين بعد هبوطه بنحو 2.78%.

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