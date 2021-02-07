برايم القابضة: المساهم الرئيسي قلص حصته في رأس المال إلى 19.03%

رنا ممدوح _ قلص محمد فواز بن عبد الغني بن عبد السلام البشرى – المساهم الرئيسي- في شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية حصته في رأس المال من 20.54% إلى 19.03%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المساهم الرئيسي باع عدد 5.280 مليون سهم من أسهم برايم القابضة بقيمة 6.024 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 1.141 جنيه للسهم الواحد، وقامت بايونيرز القابضة لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن محمد فواز البشري يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية برايم القابضة وفقا لأخر إفصاح للشركة الصادر بتاريخ 13 يناير الماضي بنسبة 19.03%، يليه ميرفت محمد عزب بنسبة 14.24%، ثم محمد ماهر الرئيس التنفيذي للشركة بنسبة 10.24%، وايجبشان جلف القابضة للاستثمارات 10.25%، وتي واي كومينيكيشن للتوكيلات وخدمات المحمول بنسبة 8.56%.