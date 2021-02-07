البورصة تدرج أسهم العربية لإدارة الأصول بعد التجزئة اعتبارا من 10 فبراير الجاري

رنا ممدوح _ قررت إدارة البورصة المصرية، إدراج أسهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بعد تجزئة القيمة الأسمية للسهم الواحد من 0.5 جنيه إلى 0.10 جنيه اعتبارا من بداية جلسة الأربعاء 10 فبراير الجاري، مع مراعاة قسمة آخر سعر إقفال على “5” وذلك لتحديد سعر الفتح الجديد بعد التجزئة.

وأوضحت أن لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية في جلستها المنعقدة اليوم، قررت قيد تخفيض رأس المال المرخص به للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول من 1 مليار جنيه إلى 600 مليون جنيه.

كما قررت قيد تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة من 0.5 جنيه للسهم إلي 0.10 جنيه، ليصبح راس مال الشركة المصدر و المقيد البالغ 132.407مليون جنيه موزعا على عدد 1.324.079 مليار سهم بدلا من 264.815 مليون سهم ممثلا في اصدار واحد ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ” أسهم”.