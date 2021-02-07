البورصة توافق على الشطب النهائي الاختياري لأسهم أسمنت بورتلاند طرة

رنا ممدوح – وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية.

وأوضحت البورصة، في بيان، أن القرار حاء “في ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأسمال مصدر ومقيد قدره 357.621 مليون جنيه موزع على 71.524 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد”.

وأشار البيان إلى أن الشركة طلبت شراء أسهم المساهمين الراغبين في البيع سواء المتضررين من الشطب أو غيرهم.

كما لفتت إلى تنفيذ عملية الشراء التي عرضت خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة OPR، وذلك بتاريخ 25 يناير الماضي.

وتابع البيان: “ذلك بناء على ما ورد من الادارة المختصة بالبورصة المصرية خلال الفترة المعلن عنها في إعلانات الشركة المصدرة وفقا للمادة (55) من قواعد القيد، والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية المفسرة لها وتعديلاتهما”.

وأوضحت أن الكمية المنفذة تبلغ 3.135 مليون سهم بسعر 7.18 جنيه بقيمة إجمالية 22.511 مليون جنيه.

وأضافت أنه طبقا لهيكل المساهمين الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، للموقف في 31 يناير الماضي، يتضح منه أن نسبة التداول الحر تبلغ 17.88273% وأن عدد المساهمين للأسهم حرة التداول هو 2386 مساهما، وإجمالي عدد المساهمين المودعين بالإيداع المركزي يبلغ 2397 مساهما.

ووفقا للبيان، ستحذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول غدٍ الإثنين، وتداول أسهم الشركة من خلال نظام القبول الألي للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة)، لمدة ستة أشهر تبدأ من 28 فبراير الجاري حتى 7 أغسطس المقبل.

وكما نوه بيان البورصة إلى عرض موقف الشركة في نهاية الفترة على لجنة القيد، بعد التنسيق مع قطاع العمليات وقطاع الاوراق المالية غير المقيدة وإخطارهما بقرار لجنة القيد، مع مخاطبة الشركة لاستيضاح موقفها بشان شراء الأسهم المتبقية من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR.