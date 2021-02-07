الرئيس السيسي يصطحب مدبولي و11 وزيرا في جولة تفقدية بمنطقة عزبة الهجانة

دوت الخليج – اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة، على طريق القاهرة السويس، شرقي العاصمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع، خلال الجولة، على تلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية.

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ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير المناطق العشوائية كافة، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من جميع الجوانب وأيضًا الوقوف علي حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها.

وتابع: فضلاً عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

رافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجولة، كل من: رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأيضًا: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

بالإضافة إلى اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.