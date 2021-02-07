مال وأعمال

بنك مصر يتفق مع فيكسد سوليوشنز لإتاحة الدفع عبر منصات الكهرباء والمرافق العامة

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دوت الخليج – وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع المجموعة الوطنية Fixed Solutions لخدمات التحول الرقمي وأمن المعلومات.

ويستهدف البروتوكول إتاحة قنوات الدفع الإلكتروني لبنك مصر عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والمنصات الرقمية الأخرى لخدمات المرافق العامة، من خلال إتاحة أنظمة التكامل والربط المؤمن بين الجانبين بما يضمن تحقيق كفاءة المعاملات عبر المنصات الرقمية.

وذكر بيان صادر عن البنك الحكومي، اليوم، أن الاتفاقية تأتي تماشيا مع توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقع الاتفاقية: إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر، ومحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات وتطوير الأعمال للمجموعة الوطنية فيكسد سوليوشنز.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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