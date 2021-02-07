سعر الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويفقد حتى 3 قروش

دوت الخليج – واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، في غالبية بنوك القطاع المصرفي، لليوم الثاني على التوالي.

وانخفض متوسط سعر الدولار بحوالي قرشين، ليبلغ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، اليوم الأحد، في مقابل 15.6294 جنيه للشراء و15.7294 جنيه للبيع الخميس الماضي، منخفضا بمقدار 1.94 قرش، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وكان متوسط سعر الصرف الدولار قد تراجع بنحو 5 قروش خلال تعاملات الخميس الماضي، حيث بلغ في يوم الأربعاء نحو 15.6742 جنيه للشراء، و15.7742 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار اليوم، تراجعت العملة الخضراء بمقدار قرشين في بنوك: الأهلي المصري ومصر وعوده، إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، مقارنة بسعر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع الخميس الماضي.

كما خسر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي، ليصل إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع مقارنة بنحو 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وخفض بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار 3 قروش، ليبلغ مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، بدلًا من 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي انخفض سعر صرف الدولار قرشين، ليبلغ 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مقارنة 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.