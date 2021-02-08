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جنوب إفريقيا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا بعد تجربة أظهرت حماية محدودة

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سي إن بي سي – قال وزير الصحة الجنوب إفريقي، زويلي مخيزي، يوم الأحد، إن بلاده ستعلق استخدام لقاح أسترازينيكا في برنامجها للتطعيم.

كان مخيزي يتحدث بعد أن أظهرت بيانات إحدى التجارب أن لقاح أسترازينيكا لا يوفر سوى حماية محدودة من المرض الخفيف الناجم عن سلالة فيروس كورونا الجديدة التي جرى اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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