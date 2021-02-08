حمدوك يصدر قرارا بحل الحكومة الانتقالية في السودان

سكاي نيوز عربية – أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مساء الأحد، قرارا بحل الحكومة الانتقالية، لإفساح المجال لتشكيل حكومة جديدة، بحسب بيان رسمي.

وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الانتقالي، بشأن المساعي الحثيثة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إنه تم “إبلاغ الوزراء بإنهاء تكليفهم من الوزارة حتى يتسنى تكوين الوزارة الجديدة. وبناء عليه، أصدر السيد رئيس الوزراء قراراً اليوم بإعفاء الوزراء والوزراء المكلفين من مواقعهم”.

وأضاف البيان أن رئاسة مجلس الوزراء تؤكد أن “الطاقم الوزاري الذي تم تعيينه بعد الاتفاق السياسي وبدء سريان الوثيقة الدستورية عقب ثورة ديسمبر العظيمة التي شهد عليها العالم بما قدمته من شهداء وما وثقت له من بطولات وبسالات، قد أنجز المهمة الموكلة له ابتداءً وبهمّة عالية، وهي وضع حجر الأساس وإطلاق الصافرة لعملية الانتقال الديمقراطي وتسلمهم لأول حكومة بعد الثورة”.

وكان بيان صادر عن مجلس شركاء الحكم، المكون من ممثلين لمجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام، قد أكد التوافق على تشكيلة الحكومة برئاسة عبدالله حمدوك بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال المشاورات تجري بشأنها.