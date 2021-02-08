الصحة السعودية: تطعيم أكثر من 443 ألفا بلقاح كورونا.. وأسترازينيكا الأكثر استخداما

العربية دوت نت – حذرت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الأحد، من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد.

وأشارت إلى أنها أعطت 443,153 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، كما اعتبرت أن لقاح أسترازينيكا من أكثر اللقاحات استخداما وأن نتائجه واعدة.

وأكد متحدث وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة، رصد ارتفاعات في حالات كورونا.

وأشار إلى أن ارتفاع منحنى الإصابات المؤكدة بكورونا بنسبة 286% من أدنى مستوى حتى اليوم.

وتابع: “يجب أن نبتعد عن الفكاهة والتندر في تناقل ما يخص فيروس كورونا، فمن فقدوا أحبابهم لا يشاركون هذا الشعور”.

وأوضح متحدث وزارة الصحة السعودي أن العلماء حول العالم يركزون على 4 تحورات أساسية لكورونا.

وأشار إلى أن الدراسات العالمية والمحلية كشفت أن أكثر من 80% من الإصابات ارتبطت بالمناسبات العائلية وحفلات الزواج وتجمعات المطاعم.