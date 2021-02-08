الدولار يفقد 6.5 قرش أمام الجنيه خلال يومين

دوت الخليج _ فقد سعر الدولار أمام الجنيه أكثر من 6 قروش في يومين، بعد موجة استقرار نسبي دامت لنحو أسبوعين، وتراجع متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنوك في تعاملات أمس الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، بنحو قرشين، ليبلغ 15.61 جنيهًا للشراء، و15.71 جنيهًا للبيع، مقابل 15.6294 جنيهًا للشراء و15.7294 جنيهًا للبيع في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري المصري، انخفض سعر الدولار بنحو 4.5 قرش، إذ بلغ في تعاملات الأربعاء الماضي نحو 15.6742 جنيهًا للشراء، و15.7742 جنيهًا للبيع.

وكانت سوق الصرف قد شهدت استقرارًا نسبيًّا لسعر الدولار على مدار أسبوعين، تأرجح فيها متوسط سعر العملة العملة الأمريكية حول 15.67 جنيهًا للشراء و15.77 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار بالبنوك أمس الأحد، تراجعت العملة الخضراء بمقدار قرشين في بنوك: الأهلي المصري ومصر وعوده، لتصل إلى 15.62 جنيهًا للشراء و15.72 جنيهًا للبيع، مقارنة بسعر 15.64 جنيهًا للشراء و15.74 جنيهًا للبيع الخميس الماضي.

كما خسر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي، ليصل إلى 15.60 جنيهًا للشراء و15.70 جنيهًا للبيع مقارنة بنحو 15.62 جنيهًا للشراء و15.72 جنيهًا للبيع في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وخفض بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار 3 قروش، ليبلغ مستوى 15.60 جنيهًا للشراء و15.70 جنيهًا للبيع، بدلًا من 15.63 جنيهًا للشراء و15.73 جنيهًا للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي انخفض سعر صرف الدولار قرشين، ليبلغ 15.61 جنيهًا للشراء و15.71 جنيهًا للبيع، مقارنة 15.63 جنيهًا للشراء و15.73 جنيهًا للبيع.

وتعرض نحو 6 بنوك أقل سعر للعملة الأمريكية عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيهًا للبيع، وهي: التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، الإسكندرية، المصرف المتحد، أبو ظبي الأول FAB، وبنك قناة السويس.

وفي سياق آخر، شهد عطاء وزارة المالية أمس الأحد إقبالًا ملموسًا من المستثمرين، وبلغ إجمالي العروض المقدمة في عطاء أجل 91 يومًا نحو 13.259 مليار جنيهًا بمعدل تغطية يناهز 3 مرات.

تغطية عطاء أذون الخزانة أجل 91 يومًا بنحو 3 مرات بمتوسط عائد 12.751%

وكانت وزارة المالية قد طلبت اقتراض 4.5 مليار جنيه فقط عبر أذون 91 يوم، وقبل البنك المركزي المصري نيابة عنها 6.295 مليار جنيه بمتوسط عائد 12.751%.

أيضًا شهد عطاء أذزن الخزانة أجل 266 يومًا، إقبالًا حيث فاقت نسبة تغطيه 1.4 مرة، وطلبت فيه المالية اقتراض 11.5 مليار جنيه، وتقدم لها إجمالي عروض بقيمة 17.828 مليار جنيه، قبلت منها المطلوب فقط بمتوسط عائد 13.234%.

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 980 مليون دولار.. اليوم

ويطرح البنك المركزي المصري المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الإثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار أجل عام، بقيمة 980 مليون دولار.