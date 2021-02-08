فوري تخطط للاستحواذ على حصص أقلية في شركتين خلال 2021

_ قال المؤسس والرئيس التنفيذى لفوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، إن الشركة تخطط للاستحواذ على حصص أقلية في شركة أو اثنتين على الأقل خلال العام الحالي بجانب التوسع بعدد من الدول العربية.

وأضاف أشرف صبري في مقابلة مع “نستثمر في شركات ناشئة خلال عملنا… ندرس حاليا سبع أو ثماني شركات رقمية تقدم خدماتها للمستفيد النهائي.

“بنهاية هذا العام سيكون لدينا استثمار أو اثنان في الشركات التي ندرسها”.

تأسست فوري، العاملة أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك، في 2009 وتقدم الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة، مثل سداد المستحقات لدي الجهات الحكومية.

وتابع صبري أن الشركة، التي تعمل في الإمارات أيضا، لديها خطة للتوسع في المنطقة، وقال “خلال هذا العام سنتواجد في دولتين عربيتين على الأقل.”

أطلقت فوري محفظة خدماتها في السوق الإماراتية العام الماضي بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي (DU:DISB).

وأضاف صبري أن فوري، التي تجاوز عدد عملياتها اليومية الثلاثة ملايين عملية، تعمل على “زيادة عدد نقاط البيع هذا العام بنحو 80 ألف نقطة ليصل إلى 280 ألف نقطة بيع.

“نستهدف أيضا زيادة عدد فروع فوري بلس هذا العام من 90 الآن إلى 150 فرعا”.

فوري أول وكيل بنكي في مصر حاصل على ترخيص من البنك المركزي المصري لتقديم الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات، مثل الإيداع والسحب من الحسابات وصرف الحوالات المحلية والدولية وسداد مستحقات بطاقات الائتمان وغيرها.

وقفزت أرباح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من 2020 نحو 99 بالمئة على أساس سنوي إلى 119.1 مليون جنيه (7.63 مليون دولار) وزادت الإيرادات 45.2 بالمئة إلى 892.7 مليون جنيه.

وقال صبري، الذي عمل من قبل في آي.بي.إم وراية القابضة المصرية، إن حجم أعمال فوري ينمو بين 40 و50 بالمئة سنويا وإن الشركة تستهدف الحفاظ على هذه النسبة.

بلغت محفظة المدفوعات الإلكترونية عبر فوري في أول تسعة أشهر من 2020 نحو 58.7 مليار جنيه، بزيادة سنوية 52 بالمئة.

وتملك فوري شركة تابعة في مجال التمويل متناهي الصغر بمحفظة تمويل تبلغ 260 مليون جنيه وقال صبري إنها تستهدف مضاعفة هذه المحفظة خلال 2021.

وتابع أن الشركة، التي تستثمر نحو 120 مليون جنيه سنويا في تطوير تقنياتها، تركز بدرجة أكبر على زيادة استثماراتها في خدمات البنوك والأجهزة المحمولة والسلاسل التجارية.