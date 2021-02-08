أموك: وفاة محمد مصطفى شتا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك، عن وفاة محمد مصطفى شتا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة. جاء ذلك خلال بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم. الجدير بالذكر، أن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أصدر في 23 نوفمبر الماضي حركة تنقلات جديدة شملت تعيين محمد مصطفى سيد أحمد شتا رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، وكذلك تعيين محمد علي محمد عبادي عضواً منتدباً لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.

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