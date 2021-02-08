ارتفاع حصة حازم بركات ومجموعته المرتبطة في بي انفستمنتس إلى 12.35%

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة بي انفستمنتس القابضة، عن ارتفاع نسبة ملكية محمد حازم بركات رئيس مجلس الإدارة ومجموعته المرتبطة من 12.04% إلى 12.35%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن محمد حازم بركات قامت بشراء عدد 500.112 ألف سهم من أسهم بي انفستمنتس القابضة، وبالتالي ارتفعت نسبة ملكيته من 4.75% إلى 5.06% بعد تنفيذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن سميح أنسى ساويرس يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية بي انفستمنتس القابضة بنسبة 9.18%، تليه مجموعة شركات راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده بنسبة 7.76%، ثم بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 6.46%، وهيئة الأوقاف المصرية بنسبة 5.81%، والعربية لحليج الأقطان بنسبة 5.12%.
وتستحوذ شركة فوراي كابيتال للاستثمارات على حصة بنسبة 5.04%، ثم محمد حازم بركات بنسبة 5.06%.
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