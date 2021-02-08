أرباح الأهلي المتحد الكويتي تتراجع 46% خلال 2020 متأثرة بسعر الخصم والمخصصات الاحترازية

دوت الخليج – تراجعت الأرباح الصافية للبنك الأهلي المتحد الكويتي، المدرج في بورصة الكويت، بنسبة 46% خلال عام 2020، مسجلا 29.73 مليون دينار (تعادل 98.40 مليون دولار)، مقابل أرباح عام 2019 البالغة 55.02 مليون دينار (تعادل 182.11مليون دولار).

وعزا البنك في بيان للبورصة اليوم الاثنين، تراجع الأرباح خلال العام الماضي إلى التباين المرحلي في صافي دخل التمويل نتيجة التغيرات في سعر الخصم واحتساب مُخصصات احترازية إضافية كإجراء احترازي لمراجعة أي تأثيرات مُحتملة من تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك الأهلي المتحد، بنحو 15.4% خلال العام الماضي، لتصل إلى 90.71 مليون دينار (تعادل نحو 298.744مليون دولار)، بالمقارنة مع 107.21 مليون دينار (تعادل نحو 353.085مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2019.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين تستحق عن العام الماضي، وذلك بنسبة 10% من رأس المال المُصدر والمدفوع بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم، بحسب البيان.

ويبلغ رأسمال البنك الأهلي المتحد 216.58 مليون دينار ( تعادل 713.31 مليون دولار)، موزعة على 2,165,867,757 سهما بقيمة أسمية 100 فلس للسهم.